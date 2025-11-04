'Я продавал самолеты': как пилот Boeing рискованным трюком перевернул историю авиации (видео)

Пилот-испытатель Текс Джонстон перевернул прототип Boeing 707 в небе над Сиэтлом - трюк шокировал руководство компании и стал началом новой эры авиации.

В августе 1955 года небо над озером Вашингтон стало свидетелем события, которое навсегда вошло в историю авиации. Во время демонстрационного полета прототипа Boeing 707, известного как Boeing 367-80 или Dash 80, пилот-испытатель Текс Джонстон без предупреждения выполнил бочкообразный переворот - маневр, который обычно делают истребители, но отнюдь не четырехмоторные пассажирские самолеты, пишет Slash Gear.

Этот рискованный трюк, совершенный прямо во время ежегодных гонок Seafair в Сиэтле, наблюдали сотни зрителей и руководители ведущих авиакомпаний мира. Руководство Boeing, включая главу компании Билла Аллена, сначала было шокировано увиденным, однако сам Джонстон впоследствии объяснил свой поступок просто:

"Я продавал самолеты".

Маневр, снятый на пленку, стал неофициальной, но самой эффектной презентацией реактивного лайнера, который уже через несколько лет перевернул представление о коммерческих полетах. Boeing 707, официально вышедший на линии в 1958 году, положил начало новой эре реактивной пассажирской авиации и сделал Boeing мировым лидером отрасли.

