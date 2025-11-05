Для военных, которые принимали участие в боевых действиях, стаж начисляется по определенной формуле.

Военнослужащие Вооруженных Сил Украины имеют право на военную пенсию за выслугу 25 и более лет. В то же время размер выплат зависит в том числе от стажа военной службы, и при расчетах принимается во внимание и участие военного в боевых действиях.

В Министерстве обороны объяснили, как начисляется стаж участникам боевых действий. Регулируется это Законом "О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы, и некоторых других лиц".

Согласно этому Закону, в выслугу лет для определения размера военной пенсии один месяц военной службы засчитывается за три месяца. Но это возможно только при условии, если в течение этого месяца военный принимал непосредственное участие в осуществлении мероприятий, необходимых для обеспечения обороны Украины, защиты безопасности населения и интересов государства в связи с вооруженной агрессией Российской Федерации против Украины, находясь непосредственно в районах и в период осуществления указанных мероприятий во время действия военного положения.

Для правильного исчисления такого стажа командирам воинских частей, учреждений, заведений, органов военного управления поставлена задача приобщать справки об участии в подобных мероприятиях непосредственно к личным делам военнослужащих.

Военная пенсия в Украине

Согласно постановлению Кабмина, минимальная военная пенсия в Украине не может быть ниже 3854 гривень. Из-за проведения индексаций сейчас эта категория граждан получает в основном от 8000-9000 гривень.

В то же время военная пенсия по инвалидности 3 группы составляет 60% от денежного обеспечения. При наличии второй группы будет 80%, а при первой – 100%.

