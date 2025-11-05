С 2022 года количество трудоустроенных украинцев в Германии существенно увеличилось.

За последние три года доля граждан Украины трудоспособного возраста в Германии, которые трудоустроились, выросла более чем втрое, согласно данным исследования немецкого Федерального института демографических исследований, которые обнародованы во вторник, 4 ноября.

Указывается, что если летом 2022 года после начала полномасштабного российского вторжения в Германии лишь 16% украинских беженцев имели работу, то через 3 года этот показатель уже составляет 51%.

"Многим украинкам и украинцам удалось найти работу после прохождения интеграционных и языковых курсов", - рассказал руководитель данного исследования Андреас Этте.

Примечательно, что с 2022 года ученые каждые полгода опрашивали выбранных для участия в исследовании украинских беженцев. В прошлом году к участию в опросе привлекли и тех, кто нашел в Германии приют на более позднем этапе.

Украинцы довольны работой в Германии

Отмечается, что за последние годы улучшилась не только ситуация с трудоустройством, но и уровень удовлетворенности работой среди украинцев.

Если сравнивать данные с 2023 годом, общая доля респондентов в возрасте от 20 до 50 лет, которые "довольны" или "очень довольны" своей работой, выросла с 87 до 94 %.

Согласно результатам исследования, наиболее квалифицированные украинцы прибыли в Германию во время первой волны бегства от войны в Украине. С тех пор средний уровень образования украинских беженцев снизился.

Выезд в Германию повлиял на отношения в семье

Ученые в рамках исследования изучали также семейные и социальные обстоятельства, в которых живут украинские беженцы в Германии. Оказалось, что 29% женщин, которые выехали в Германию из Украины без мужа, больше не находятся в отношениях с партнером.

При этом, по состоянию на 2025 год почти половина всех украинских женщин, сбежавших в Германию, рассказали, что хотят быть в Германии максимум несколько лет. Те женщины, чей партнер находится в Германии, наоборот, хотели бы остаться здесь навсегда.

"Семьи демонстрируют существенно более долгосрочные планы остаться, если оба родителя живут в Германии", - отметила директор института и соавтор исследования Катарина Шпис.

Кто больше хочет остаться в Германии: родители или дети

Авторы исследования решили отдельно выяснить, у кого больше желания остаться в Германии. Оказалось, что около четверти детей и подростков не хотят оставаться в этой стране, тогда как их родители, наоборот, хотят жить здесь всегда.

Указывается, что знание немецкого языка в этом плане, очевидно, является чрезвычайно важным, однако не решающим фактором. Приводятся данные, что почти половина детей и подростков из Украины оценивает свои знания немецкого как "хорошие" или "очень хорошие", а вот среди их родителей этот показатель составляет лишь 8%.

В материале говорится, что ключ к интеграции детей и подростков, кроме знания немецкого языка, лежит прежде всего во внешкольных занятиях и наличии друзей в стране.

Исследователи считают, что пока украинские дети чувствуют не такую прочную связь со школой, как остальные их сверстники в Германии. По их мнению, онлайн-обучение в украинской школе и обучение в классах для беженцев ухудшают ощущения с немецкой школой.

Помощь Украине от Германии

Ранее УНИАН сообщал, что два источника в правительстве рассказали, что в 2026 году Германия планирует увеличить финансовую помощь Украине на около три миллиарда евро. Сейчас Германия является крупнейшим европейским донором военной помощи Украине. Она уже предоставила около 40 млрд евро с начала полномасштабного вторжения РФ в 2022 году. На 2026 год в своем бюджете Германия выделила Украине 8,5 млрд евро.

Также мы писали, что министр энергетики Германии Катерини Райхе заявила, что страна увеличит взносы на энергетику Украины до 450 млн евро. Райхе отметила, что такая сумма является практически третью часть всего энергетического фонда поддержки Украины. Она добавила, что эти средства позволят приобрести необходимые технические средства для того, чтобы спасти Украину.

