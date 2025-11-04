Организаторы Golden Joystick Awards запустили голосование / Фото - GamesRadar

Организаторы ежегодной Golden Joystick Awards запустили голосование за звание ультимативной игры 2025 года. Принять участие может любой желающий - достаточно зайти на сайт GamesRadar+ и выбрать своих фаворитов.

В главной категори представлены 12 заметных релизов - от долгожданых продолжений до свежих оригинальных идей. Среди них и Indiana Jones and the Great Circle, вышедшая в декабре 2024 года. Тогда игра не успела попасть в сезон наград, так что теперь у неё появился второй шанс.

Среди претендентов также Clair Obscur: Expedition 33, Death Stranding 2: On the Beach, а ещё сиквелы Hades, Hollow Knight и Kingdom Come: Deliverance.

Номинанты на звание "Ультимативная игра года 2025"

  • Blue Prince
  • Clair Obscur: Expedition 33
  • Death Stranding 2: On the Beach
  • Donkey Kong Bananza
  • Ghost of Yotei
  • Hades II
  • Hollow Knight: Silksong
  • Indiana Jones and the Great Circle
  • Kingdom Come: Deliverance II
  • Peak
  • Silent Hill f
  • Split Fiction

Церемония Golden Joystick Awards 2025 пройдёт 20 ноября в Лондоне. Вести мероприятие будет Мэгги Робертсон, известная поклоникам Resident Evil Village как леди Димитреску.

Ранее мы рассказывали, что организаторы Game Joystick Awards запустили голосование по всем основным номинациям. Больше всего номинаций у Clair Obscur: Expedition 33, Death Stranding 2, Ghost of Yotei и Kingdom Come: Deliverance 2.

