Организаторы ежегодной Golden Joystick Awards запустили голосование за звание ультимативной игры 2025 года. Принять участие может любой желающий - достаточно зайти на сайт GamesRadar+ и выбрать своих фаворитов.
В главной категори представлены 12 заметных релизов - от долгожданых продолжений до свежих оригинальных идей. Среди них и Indiana Jones and the Great Circle, вышедшая в декабре 2024 года. Тогда игра не успела попасть в сезон наград, так что теперь у неё появился второй шанс.
Среди претендентов также Clair Obscur: Expedition 33, Death Stranding 2: On the Beach, а ещё сиквелы Hades, Hollow Knight и Kingdom Come: Deliverance.
Номинанты на звание "Ультимативная игра года 2025"
- Blue Prince
- Clair Obscur: Expedition 33
- Death Stranding 2: On the Beach
- Donkey Kong Bananza
- Ghost of Yotei
- Hades II
- Hollow Knight: Silksong
- Indiana Jones and the Great Circle
- Kingdom Come: Deliverance II
- Peak
- Silent Hill f
- Split Fiction
Церемония Golden Joystick Awards 2025 пройдёт 20 ноября в Лондоне. Вести мероприятие будет Мэгги Робертсон, известная поклоникам Resident Evil Village как леди Димитреску.
Ранее мы рассказывали, что организаторы Game Joystick Awards запустили голосование по всем основным номинациям. Больше всего номинаций у Clair Obscur: Expedition 33, Death Stranding 2, Ghost of Yotei и Kingdom Come: Deliverance 2.