По словам Владимира Зеленского, Украина должна производить 600-800 БпЛА-перехватчиков в день.

Украина планирует создать необходимый арсенал дронов-перехватчиков. Таким образом мир приблизится к новому типу воздушной обороны, в которой волны беспилотников будут бороться друг с другом. Об этом пишет Business Insider.

Недавно президент Украины Владимир Зеленский заявил, что до конца ноября его страна должна достичь ежедневного производства от 600 до 800 недорогих, но быстрых БпЛА, которые будут уничтожать российские ударные дроны в полете.

Отмечается, что новая оценка ниже первоначальной цели главы государства в 1000 единиц в день, о чем он заявлял в июле.

Видео дня

"Я сказал, что осенью будет производиться до 1000 дронов-перехватчиков в день. Конечно, это нелегкое дело. Мы считаем, что до конца ноября будет производиться от 600 до 800 БпЛА-перехватчиков в день, если ничего не пойдет не так", - подчеркнул Зеленский.

По его словам, такое количество дронов будет производиться при условии, что не будет перебоев из-за российских атак или саботажа.

"Потому что иногда, как вы знаете, происходят удары - не только по нашим энергетическим объектам", - отметил президент.

Что известно о дронах-перехватчиках

В BI напомнили, что дроны-перехватчики - это беспилотные летательные аппараты, которые специально созданы для маневренности и скорости, чтобы преследовать и сбивать дроны, которые несут взрывчатку.

"Они являются гораздо более дешевой альтернативой западным ракетам "земля-воздух", которые могут стоить до миллионов долларов каждая, и именно поэтому Киев хочет получить больше высокоскоростных беспилотников. Россия все чаще пытается перегрузить украинскую противовоздушную оборону, запуская сотни ударных беспилотников Shahed и приманок Gerbera за одну ночь, часто также запуская современные ракеты", - объяснили в материале.

Украинские и западные эксперты оценивают стоимость иранского беспилотника Shahed-136 в 20-30 тысяч долларов, поэтому Украине нужно найти более дешевый способ их уничтожения.

"В течение последнего года производители дронов расширяли границы возможностей своих перехватчиков, делая их более быстрыми и более чувствительными, пытаясь при этом снизить расходы. Между тем украинские города страдали от постоянных бомбардировок, еженедельно поступали сообщения о повреждении энергетической инфраструктуры и жилых домов", - добавили в Business Insider.

В то же время руководитель проекта с дронов-перехватчиков в украинской краудфандинговой организации ComeBackAlive Тарас Тимочко рассказал для журналистов, что местные производители дронов берут примерно от 3000 до 6000 долларов за беспилотник-перехватчик.

По его словам, цена часто зависит от полученных систем и уровня доступности технической поддержки, которая предоставляется.

"Пока неизвестно, обеспечит ли увеличенное производство перехватчиков облегчение для противовоздушной обороны, на которое надеется Украина. По сообщениям, некоторые перехватчики уже достигают успеха в боях", - подытожили в BI.

Ранее УНИАН сообщал, что Великобритания будет производить дроны-перехватчики для борьбы с российскими "шахедами". Речь идет о проекте "Octopus", который сейчас находится на стадии переговоров и может быть реализован в ближайшие месяцы.

"Очень скоро мы будем производить около 2000 беспилотников в месяц и специально отправлять их в Украину, чтобы они могли быть использованы для перехвата российских беспилотников", - заверил министр по вопросам обороноспособности и промышленности Великобритании Люк Поллард.

Вас также могут заинтересовать новости: