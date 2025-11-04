Появление китайского ЗРК на вооружении Азербайджана свидетельствует об укреплении военно-технического сотрудничества между странами.

Во время репетиции военного парада в Азербайджане впервые продемонстрировали китайский зенитно-ракетный комплекс FD-2000B (HQ-9B). Ранее подобной системы не замечали на вооружении армии страны, пишет Милитарный.

На видео с репетиции четко видно характерную архитектуру пусковой установки FD-2000B, размещенную на четырехосном шасси. Ее компоновка совпадает с известными экспортными версиями китайского HQ-9B.

Ранее в Баку не сообщали о приобретении FD-2000B. Однако в 2018 году в Баку интересовались этой системой, комментируя аналогичные закупки Пакистана. Тогда комплекс рассматривался, как альтернатива российскому С-300, который уже стоял на вооружении азербайджанской армии.

По наблюдениям военного аналитика Mariner, в параде также задействуют российские ЗРК малой дальности "Тор-М2Э". Как пишут аналитики, это может свидетельствовать об обновлении и расширении возможностей противовоздушной обороны страны.

Авторы пояснили, что ПВО Азербайджана включает несколько уровней обороны. У них есть российские комплексы "Тор-М2Э" и С-300, а также израильская система Barak MX (Barak-8). Они считают, что китайская FD-2000B может сделать эту сеть более гибкой и многослойной.

Что известно о FD-2000B

Это экспортная модификация ЗРК большой дальности HQ-9B, который разработала корпорация China Aerospace Science and Industry Corporation, которая является одним из ведущих производителей вооружений КНР. Система создана на основе советского С-300, но значительно модернизирована. В частности, современной электроникой и усовершенствованным алгоритмом наведения.

Комплекс предназначен для уничтожения самолетов, крылатых и баллистических ракет малой дальности. Его заявленная дальность действия достигает 200 км, а максимальная высота перехвата - около 27 км. Радар, вероятно, является версией HT-233 с активной фазированной антенной решеткой (AESA), обеспечивающей высокую точность обнаружения даже малозаметных целей.

Ранее сообщалось, что подобные системы приобрел Египет, поэтому FD-2000B постепенно становится одним из самых распространенных китайских ЗРК большой дальности на мировом рынке.

Перевооружение других стран Кавказа

Напомним, что Армения планирует приобрести дополнительные истребители Су-30, чтобы противодействовать JF-17C, которые должен получить Азербайджан. Вероятно, это будут новые самолеты индийского производства. Стоимость сделки оценивается в 2,5-3 млрд долларов.

