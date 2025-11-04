Украина нуждается в средствах как для пополнения бюджета, так и на вооружение.

Если принятие решения о выделении Украине кредита на основе замороженных активов РФ продолжит задерживаться, Европейский Союз может быть вынужден найти временное решение для финансовой поддержки Киева в начале 2026 года.

Как сообщает Reuters, такое заявление сделал европейский комиссар по экономическим вопросам Валдис Домбровскис. В материале отмечается, что ранее Еврокомиссия предложила открыть кредит для финансирования Украины в 2026 и 2027 годах, основой для которого станут средства, накопившиеся от погашения активов российского центрального банка, замороженных в Европе.

В основном активы страны-агрессора хранятся в бельгийском депозитарии ценных бумаг Euroclear. И прежде чем эту идею одобрят правительства стран ЕС, Еврокомиссия должна найти решение для рисков, которые такой шаг будет нести для Бельгии.

Пока что в Европе пообещали решить насущные финансовые потребности Киева. Однако как именно – не уточняется.

"Сначала мы думали, что сможем начать предоставлять, фактически выплачивать Украине средства уже в начале второго квартала следующего года. Чем дольше мы медлим, тем сложнее это будет. Это может вызвать вопросы относительно некоторых возможных промежуточных решений и т.д.", – сказал Домбровскис журналистам в Софии.

Сколько средств нужно Украине

Украина нуждается в средствах как для пополнения бюджета, так и на вооружение. В Швеции и Финляндии неудовлетворенные финансовые потребности Киева в 2026-27 годах оценили в 130 млрд евро.

В то же время репарационный кредит, над выделением которого сейчас работают в Европе, может покрыть до 140 миллиардов евро. Но сначала его нужно согласовать, а на саммите 23 октября лидеры ЕС даже не смогли предоставить Комиссии четкий мандат на дальнейшую работу.

Репарационный кредит для Украины: что мешает выделению средств

Бельгия, где хранят основную массу замороженных активов РФ, хочет, чтобы другие правительства ЕС гарантировали, что быстро предоставят деньги, если активы внезапно будут возвращены Москве. Также там призывают другие страны ЕС, которые удерживают такие активы, присоединиться к этой схеме финансирования.

Если Россия подаст в суд на Бельгию, в Брюсселе хотят, чтобы судебные издержки разделили другие страны Европы. Еврокомиссия же должна предоставить надежную правовую основу для этого плана.

По данным авторов материала, это может привести к задержке в утверждении схемы до начала второго квартала 2026 года. Именно тогда, по оценкам Комиссии, у Украины начнут заканчиваться деньги, и лидеры ЕС будут вынуждены искать альтернативные варианты.

"Я не могу сейчас вдаваться в подробности (относительно временного решения), но суть в том, что финансовые потребности Украины достаточно значительны. Если мы будем дальше медлить, не принимая решение по репарационному кредиту, то встанет вопрос, как мы окажем финансовую поддержку Украине в начале следующего года", – констатировал Домбровскис.

Финансирование для Украины

Ранее Reuters сообщало, что Германия увеличит финансовую помощь Украине на 3 млрд евро. Средства потратят на вооружение для Сил обороны Украины. На помощь нашей стране в бюджете на 2026 год Германия выделила 8,5 млрд евро.

Между тем Politico писало, что Евросоюз опасается, что Международный валютный фонд прекратит оказывать помощь Киеву, если Бельгия откажется утверждать "репарационный кредит" на сумму 140 млрд евро для Украины.

