Борьба с коррупцией в Украине должна стать составляющей общей борьбы против Кремля - посол США

Об этом сказал посол США в Украине Джеффри Пайетт в ходе первого инвестиционного форума по вопросам обороны и безопасности. «Война против коррупции - это часть войны против Кремля», - сказал посол.

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Он подчеркнул, что в этой борьбе США готовы оказать Украине широкую поддержку, а эффективные результаты такой борьбы позволят достичь многих целей, включая улучшение инвестиционного климата и выход на внешние рынки вооружений.

«В этом году наша цель - перейти от немедленного военного ответа (агрессору - УНИАН ) к фокусу на глубоком оборонном сотрудничестве, укреплении институтов, в том числе институтов демократического общества. Я знаю, что украинское правительство понимает эти вызовы. И мы хотим, чтобы Украина продолжала идти по пути модернизации оборонного сектора, вооруженных сил, внедряла стандарты, - сказал Пайетт. - Руководство «Укрборонпрома» (государственного оборонного концерна - УНИАН) заявило, что Украина хочет стать одним из ведущих экспортеров оружия. И это возможно, возможности для этого есть. Но это случится только если Украина проведет реформу оборонного сектора и проявит решительность в борьбе с коррупцией».

Ранее на необходимости усиления борьбы с коррупцией в Украине настаивали главы международных финансовых организаций - ключевых кредиторов страны. В частности, глава Международного валютного фонда Кристин Лагард отмечала, что Фонд может прекратить сотрудничество с Украиной в случае, если Киев не проявит должных результатов в реализации антикоррупционной политики.