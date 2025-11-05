Важно оценивать реальные сценарии использования, не гнаться за спецификациями, а также учитывать программную поддержку.

Покупка нового смартфона, особенно когда речь идет об Android, может быть непростой задачей из‑за множества моделей и маркетинговых обещаний. Если не подойти к выбору с умом, можно совершить фатальный просчет.

В материале BGR названы 5 самых распространенных среди пользователей ошибок при выборе мобильного устройства – и как их избежать.

1. Покупка смартфона с минимальным объемом памяти

С каждым годом приложения и видеоигры занимают все больше места, а фото‑ и видеоколлекции растут. В старых телефонахз легко было расширять память с помощью microSD, но в современных моделях слот для карт встречается редко, особенно тех, которые доступны на глобальном рынке.

Видео дня

Если бюджет позволяет, выберите версию с запасом, например 256 ГБ. Если вы активно пользуетесь "облаком" и редко делаете фото, хватит и базовой версии с 128 ГБ.

2. Покупка без ожидания скидок и акций

Многие покупают смартфоны в день релиза, не дожидаясь скидок. Но почти всегда через пару месяцев после старта цена падает. Поэтому если у вас нет немедленной потребности в новом телефоне, лучше немного выждать, чтобы получить лучшую цену.

Более того, если вы сможете рассчитать время покупки во время крупных распродаж, таких как Черная пятница, вы можете получить гораздо более выгодные предложения и сэкономить приличную сумму.

3. Игнорирование поддержки программного обеспечения

Смартфон с устаревшим ПО не только лишается новых функций, но и становится уязвимым к хакерским атакам и вредоносным программам. Некоторые бренды предлагают лишь 2‑3 года поддержки, тогда как другие гарантируют целых 6-7 лет обновлений.

В частности, Samsung и Google уже увеличили срок поддержки флагманов до 7 лет, а моделей среднего ценового сегмента – до 6 лет. Поэтому если выбор стоит между двумя смартфонами, выберите тот, который предлагает более длительную поддержку.

4. Большие цифры в характеристиках не всегда означают качество

Так, 100-мегапиксельная камера не всегда лучше, чем 48 МП, а аккумулятор емкостью 5500 мАч не обязательно держит заряд дольше 5000 мАч. Важна оптимизация и работа всей системы. Например, модели Google Pixel давно славятся качеством фото благодаря вычислительной фотографии, несмотря на относительно невысокие характеристики камер.

Читайте обзоры экспертов и реальные отзывы, чтобы понять, как устройство работает в жизни, а не полагайтесь только на маркетинговые цифры.

5. Игнорирование ваших реальных потребностей

Популярная модель не всегда нужна именно вам. Задайте себе вопросы: вы планируете использовать свой телефон только для звонков и мессенджеров? Может вы серьезно увлекаетесь мобильными играми? Или часто выполняете большую часть работы на телефоне?

Четкое понимание поможет выбрать устройство с нужными функциями и избежать переплаты. Даже недорогие Android-телефоны сейчас обладают функциями когда-то флагманов, а для работы с большим экраном можно рассмотреть складные модели.

Ранее авторы популярного бенчмарка AnTuTu опубликовали рейтинг самых мощных Android-смартфонов осени. Примечательно, что Xiaomi 17 места в рейтинге не нашлось.

УНИАН рассказал, почему важно выключать смартфон хотя бы раз в неделю. Это простое и не требующие больших усилий действие обезопасит ваше устройство от вирусов и взлома.

Вас также могут заинтересовать новости: