Большинство находится в Южной Африке.

Добыча золота происходит во многих странах мира. Но в некоторых уголках есть шахты, которые достигают глубины более 3 км под землей.

Добыча золота там является серьезным вызовом, рассказывает ресурс Wion. Но эти шахты приносят немалое количество ценного металла. О 10 самых глубоких шахтах по добыче золота читайте далее.

Шахта Мпоненг, Южная Африка

Глубина: 4,0 км

Мпоненг является самым глубоким золотым рудником в мире. Там золото добывают с использованием передовых технологий безопасности и охлаждения. Добыча там является сложным процессом. Чтобы добраться до самых низких уровней шахты, нужно несколько часов.

Шахта Таутона, Южная Африка

Глубина: 3,9 км

До начала разработки Мпоненга самой глубокой шахтой мира была Таутона. Ее официально закрыли в 2018 году, но в течение десятилетий она эксплуатировала огромные подземные тоннели, в которых работали тысячи рабочих. Каждый год там добывали сотни тысяч унций золота.

Шахта Савука, Южная Африка

Глубина: 3,7 км

Шахта Савука содержала несколько миллиардов тонн золотой руды. Ежегодно там добывали десятки тысяч унций. Однако запасы исчерпываются, и ожидается, что в будущем ее закроют.

Шахта Ист-Ранд, Южная Африка

Глубина: 3,585 км

Шахта Ист-Ранд работала до 2008 года, золото там добывали более века. Ее глубина достигала более 3,58 км. Закрыть ее пришлось из-за операционных проблем.

Шахта Дрифонтейн, Южная Африка

Глубина: 3,42 км

Эта шахта до сих пор активна. Сейчас Дрифонтейн является одним из крупнейших источников добычи золота в мире. Кроме того, этот рудник также содержит значительные запасы урана.

Шахта Кусасалету, Южная Африка

Глубина: 3,388 км

В этой шахте добывают не только золото, но и уран. Там проводят довольно сложные операции глубоко под землей. И это требует самых современных систем вентиляции и протоколов безопасности.

Шахта Клуф, Южная Африка

Глубина: 3,347 км

Здесь также добывают золото и уран. Для оптимизации процессов используют последовательную сетчатую добычу.

Шахта Ларонд, Канада

Глубина: 3,260 км

Это самая глубокая шахта Канады, где добывают золото, а также медь, серебро и цинк.

Шахта Blyvooruitzicht, Южная Африка

Глубина: 3,213 км

На этом руднике активно добывают золото и уран. Люди работают глубоко под землей. Акцент здесь делают на эффективной добыче и мерах безопасности.

Рудник Моаб Хоцонг, Южная Африка

Глубина: 3,052 км

Моаб Хоцонг – один из самых глубоких рудников Южной Африки. Там добывают значительные объемы золота и урана.

Напомним, ранее мы рассказывали о том, что геологи обнаружили огромное месторождение меди, золота и серебра стоимостью 337 миллиардов долларов.

