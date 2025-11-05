Во многих случаях проблема связана не с функционалом приложения, а с тем, какие данные оно отправляет третьим сторонам и как эти данные затем используются.

Даже самые строгие правила конфиденциальности не гарантируют полной защиты ваших данных. Многие привычные программы следят за тем, что вы делаете: кто‑то отслеживает местоположение и историю поиска, другие – собирают личную информацию без вашего ведома. Крупные сервисы уже получали штрафы, сталкивались с расследованиями и запретами, а данные сегодня – настоящая валюта, поэтому следующий скандал с их использованием точно не за горами.

Специалисты BGR рассказали о восьми популярных приложениях, которые на самом деле шпионят за вами.

1. Siri (встроенный голосовой ассистент Apple)

В 2019 году стало известно, что Apple нанимала подрядчиков для проверки аудиозаписей, сделанных Siri, чтобы улучшить ее работу. Сообщается, что эти записи включали в себя частные разговоры, медицинские дискуссии, деловые звонки и даже интимные встречи.

В результате компания согласилась выплатить $95 млн для урегулирования иска, а во Франции против Apple сейчас проходит уголовное расследование из-за хранения команд Siri.

2. Google Chrome

Браузер Google, даже в режиме "Инкогнито", продолжает собирать данные о пользователях. В апреле 2024 года Google была вынуждена удалить миллиарды записей о приватном просмотре, а в сентябре того же года суд Сан-Франциско обязал Купертино выплатить $425 млн за сбор пользовательских данных с iPhone и Android, даже когда пользователи отключали функцию "слежки" в настройках аккаунта.

3. Facebook и Instagram

Соцсети Цукерберга остаются одними из наиболее проблемных приложений. В 2025 Meta получила штраф €200 млн в Европе за политику "pay-or-consent", когда пользователей поставили перед выбором: либо видеть рекламу, либо платить за ее отключение.

Instagram также неоднократно подвергался критике за нарушения защиты данных подростков.

4. TikTok

Ранее в этом году ирландское управление по защите данных оштрафовало ТикТок на €530 миллионов за недостаточную защиту данных европейских пользователей.

Выяснилось, что популярная соцсеть собирает информацию о нажатиях клавиш и паттернах использования, что вызывает серьезные опасения в сфере приватности.

5. DoorDash

Сервис доставки еды был оштрафован в 2024 году генеральным прокурором Калифорнии за нарушение закона о защите персональных данных. Утилита передавала имена, адреса и историю заказов маркетинговым компаниям без возможности отказа пользователя.

Также эксперты отмечают, что права запрашиваемые DoorDash, значительно превышают то, что нужно для доставки еды, включая историю веб-браузера, контакты и финансовую информациюю.

6. Бесплатные VPN-приложения

Эта категория приложений также несет в себе угрозу. Исследование Zimperium zLabs показало, что из 800 бесплатных VPN-нов для iOS 6% запрашивали глубокий системный доступ, а 25% не имели действующего файла privacy manifest (то есть не было видно, какие данные собираются).

Таким образом, вы используете VPN, чтобы быть "более приватным", но на самом деле сервис может логировать ваши данные-пакеты и продавать их.

7. LinkedIn

Профессиональная соцсеть собирает обширные данные о пользователях, включая контакты, историю работы и логи активности. В 2024 году компания получила штраф €310 млн от Ирландского управления по защите данных за незаконное использование личной информации в аналитических целях.

8. Приложения-"очистители"

Помимо своей основной задачи (оптимизация памяти) многие из таких аппов собирают и передают "девять категорий данных", включая местоположение, идентификаторы устройства и взаимодействие с приложением.

Исследование Surfshark за 2025 год показало, что около 70% таких сервисов делятся информацией с третьими сторонами, включая брокеров данных.

Как защитить свои данные

Пользователям рекомендуется регулярно проверять разрешения приложений в настройках смартфона, ограничивать доступ к данным, отключать ненужные фоновые процессы и быть осторожными с бесплатными сервисами, включая VPN и "очистители".

Это поможет снизить риск утечки персональной информации и повысить уровень приватности на устройстве.

Новое исследование показало, что смартфоны Android лучше защищают от спама и мошенников, чем iPhone. Особенно если это модели Pixel, которые признали самыми защищенными современными смартфонами.

