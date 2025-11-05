Дата 5 ноября по народным верованиям считается неблагоприятной для важных дел.

5 ноября - насыщенная дата со множеством поводов для празднования. Православные христиане молятся о семейном счастье, а международные праздники сегодня призывают позаботиться о здоровье. По народным верованиям день считается не очень благополучным.

Видео дня

Какой сегодня праздник в Украине

Среди наших соотечественников 5 ноября есть много именинников - поэт Яков Щоголев, кинорежиссер Кира Муратова, художница Стефания Шабатура и футболист Олег Блохин.

Какой-либо праздник сегодня в Украине отсутствует. Зато нас ждет интересное астрономическое явление - особенно яркоеполнолуние, которое будет хорошо видно в нашей стране.

Какой сегодня праздник в мире

ООН отмечает День распространения информации о цунами. Его цель - распространить среди жителей островных государства знания о действиях в опасной ситуации.

Также отмечается сегодня праздник День здорового питания. Он напоминает нам, что для хорошего самочувствия и долголетия важно полноценно питаться.

Какой сегодня праздник церковный

Ранее по старому календарю верующие чествовали апостола от семидесяти Иакова, который считается братом Иисуса по земному отцу.

Поскольку православная церковь перешла на новый календарь, в нем 5 ноября - праздник святых супругов-мучеников Галактиона и Епистимии, а также епископа Григория Александрийского.

Какой сегодня праздник народный

В далекие времена 5 ноября уже было морозно, выпадал первый снег. Вот что про эту дату говорят приметы:

если снежит, то до 20 числа наступит зима;

вороны громко каркают и ведут себя беспокойно - к непогоде;

если во время заката небо алое, то будет сильный ветер;

ясная погода означает, что вторая половина месяца будет морозной.

Славяне в эту дату выкапывали редьку, готовили из нее полезные блюда. В доме заканчивали подготовку к зиме и уборку погреба. Мужчины ездили в большие города за теплыми вещами и дровами.

Женщинам полезно знать, какой сегодня церковный праздник. Они могут помолиться святой Епистимии о счастливом замужестве, преодолении недомолвок и здоровье детей.

Что нельзя делать сегодня

В народных верованиях праздник сегодня связан со многими запретами. Наши предки старались не начинать никаких новых дел, не рисковать и не принимать судьбоносных решений. Не стоит делать крупные покупки и заключать сделки. Также нельзя примерять вещи других людей и убираться в чужом доме - навлечете на себя проблемы.

Вас также могут заинтересовать новости: