Пайетт - Яценюку: Мы горды поддерживать тех, кто предан делу строительства новой Украины

Джефри Пайетт подчеркнул, что он гордится тем, что США присоединились к помощи в создании Национальной полиции Украины, в частности, выделив более 20 млн долларов на поддержку формирования патрульной полиции: «Мои коллеги говорят, что это едва ли не лучшее потраченные Штатами деньги на зарубежную поддержку – в смысле практического результата и влияния на жизнь граждан».

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Посол отметил, что на поддержку Нацполиции и Нацгвардии и пограничной службы США планируют выделить еще дополнительно 25 млн долларов, а также продолжать сотрудничество с Министерством юстиции.

Также Джефри Пайетт обратился к главе правительства Арсению Яценюку: «Мы горды поддерживать тех, кто предан делу строительства новой Украины».

В заседании приняли участие Чрезвычайные и Полномочные послы государств-участниц Группы семи, членов Европейского Союза и Глава миссии Европейского Союза в Украине Кястутис Ланчинскас.

«Я предпочитаю смотреть документальный фильм, а не постоянный политический триллер Украины: правительство будет, или не будет правительства. Я хочу пожелать на 2016 год переход скорее на документальный жанр в творчестве», - сказал Чрезвычайный и Полномочный посол Канады в Украине Роман Ващук 10 февраля на заседании совместной коллегии Министерства внутренних дел и Министерства юстиции «От новой полиции к новой юстиции и безопасности граждан», где были презентованы будущие реформы в ведомствах.

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Посол отметил, что канадские тренеры после сотрудничества с новой украинской полицией отмечают большой потенциал молодых полицейских: «Это большой потенциал, который может быть утривалений и реализован последующей последовательной работой».

Роман Ващук заверил в дальнейшей поддержке правительственных реформ со стороны Канады.