Речь Трампа представили таким образом, будто он подстрекал к беспорядкам на Капитолийском холме.

Корпорация BBC "отредактировала" речь президента США Дональда Трампа и представила ее так, будто он подстрекал американцев к беспорядкам на Капитолийском холме, сообщает The Telegraph ссылаясь на внутреннюю служебную записку, с которой издание ознакомилось.

Издание утверждает, что программа Panorama, вышедшая в эфир за неделю до выборов в США, "полностью ввела зрителей в заблуждение". В ней было показано, как Трамп якобы говорит сторонникам, что он "пойдет с ними в Капитолий, чтобы бороться изо всех сил".

Отмечается, что на самом деле действующий президент США тогда сказал, что пойдет с ними, "чтобы мирно и патриотично дать услышать ваши голоса".

"Искаженные" кадры были выделены в 19-страничном досье о предвзятости BBC, которое составил бывший член комитета корпорации по редакционным стандартам. Указывается, что теперь этот документ циркулирует по правительственным ведомствам.

В документе утверждается, что программа заставила президента США "говорить" то, чего он не говорил за счет объединения начала его речи с фразой, которую он сказал почти через час спустя.

Издание отмечает, что в отчете есть информация, что высшее руководство и глава BBC проигнорировали серию серьезных жалоб, которые подавали собственный надзорный орган корпорации.

Старший сын президента, Дональд Трамп-младший, обвинил BBC в нечестности и "фейковых новостях".

Примечательно, что издание планирует вскоре опубликовать и другие выдержки из меморандума. В них BBC Arabic обвиняется в предвзятости при освещении войны в Газе, а корпорация - в "фактической цензуре" дискуссии о трансгендерных вопросах.

