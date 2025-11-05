Также Ченг Ли-вэн высказалась, что стало причиной полномасштабного вторжения России в Украину.

Новоизбранный председатель Куоминтана (KMT), второй по величине политической партии Тайваня Ченг Ли-вэн вызвала острую дискуссию своими словами. Она заявила в интервью Deutsche Welle, что не считает российского президента Владимира Путина диктатором, пишет Defence blog.

Чен Ли-вэн заявила, что Путин "не является диктатором", аргументируя это тем, что он был "демократически избран". Она также утверждает, что Россия "демократизировалась в течение многих лет".

В своем первом интервью международным СМИ после назначения председателем партии она защищала свои высказывания и заявила, что "лучше знает Россию", чем западные журналисты.

Видео дня

Издание отмечает, что Ли-вэн утверждала, что якобы западное восприятие Москвы искажено пропагандой.

"Путин не является диктатором. Он был избран демократическим путем. Россия уже много лет является демократической страной. В мире не существует идеальной демократии - даже американская демократия имеет много проблем, требующих реформирования, - но он был избран в результате демократического процесса", - сказала она во время интервью.

Указывается, что журналист спросил у лидера партии Куоминтану, самостоятельно ли Путин принял решение о начале полномасштабной войны против Украины.

"Конечно, нет. Это очень сложная международная ситуация. НАТО неоднократно нарушало свое обещание не расширяться на восток, и именно это расширение к границам России является основной причиной сегодняшней войны. Если бы НАТО давно отказалось от идеи принять Украину в альянс, этой проблемы бы никогда не возникло", - высказала мнение Ли-Вен.

Более того, как говорится в статье, она обвинила страны Запада в манипулировании общественным мнением. По ее мнению, позиция НАТО в отношении Украины продиктована "пропагандой". Она считает, что только возвращение к "реальным фактам" может принести мир.

"Запад занимается политической пропагандой из-за войны в Украине. Только столкнувшись с фактами, мы можем прагматично решать споры. Если каждый будет настаивать на своей политической риторике, решение никогда не будет найдено", - отметила руководительница политической партии Куоминтану.

Она выразила соболезнования тем, кто непосредственно пострадал от войны.

"Настоящими жертвами являются простые люди - солдаты Украины и России, которые жертвуют своей жизнью, и невинные гражданские лица, чьи страны были разрушены", - добавила Ли-вэн.

По ее словам, Тайвань не хочет, чтобы то, что происходит в Украине, произошло и у них.

"Мы не хотим стать еще одной Украиной. Народ Тайваня не хочет, чтобы их сыновья погибали в бессмысленной войне или видели, как их улицы становятся похожими на сегодняшние города Украины", - заявила политик.

Говоря о безопасности Тайваня, Ченг дистанцировалась как от Вашингтона, так и от Пекина. Она раскритиковала кандидата от Демократической прогрессивной партии (ДПП) Лай Чин-тэ за то, что, по ее мнению, он отдал судьбу Тайваня в руки иностранных государств.

Россия и Китай против Тайваня

Ранее УНИАН сообщал, что Китай помогает России разрабатывать беспилотники, а страна-агрессор участвует в подготовке военного вторжения со стороны Китая на Тайвань. Хакеры получили 800-страничный сборник документов, который свидетельствует об углублении военного сотрудничества между Пекином и Москвой. В частности, Россия обучает и предоставляет технологии Китаю в одной из немногих отраслей, где российская армия все еще имеет преимущество над Китаем - в воздушно-десантных войсках.

Также мы писали, что в Китае государственная оборонная компания Norinco разработала новый недорогой "беспилотник-самоубийцу", который похож на иранский "Шахед". Это свидетельствует о желании Китая создать серийное производство боеприпасов для будущих войн. Речь идет о дроне Feilong-300D, который ранее представили на авиасалоне в Чжухае. Была информация, что его цена может составлять 10 тысяч долларов, что является лишь частью стоимости многих западных дронов.

Вас также могут заинтересовать новости: