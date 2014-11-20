СНБО: Боевики на Донбассе находятся в состоянии повышенной боевой готовности (карта АТО)

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил представитель информационно-аналитического центра СНБО Андрей Лысенко сегодня на брифинге в Киеве.

«Ситуация в зоне АТО остается напряженной. Террористы и Вооруженные силы РФ - в состоянии повышенной боевой готовности», - сказал он.

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Также, по словам Лысенко, увеличилось количество обстрелов сил АТО.

Ранее сообщалось, что бригада боевиков "Призрак" планирует окружение Дебальцево. В течение последних суток в районе боевых действий на Донетчине зафиксировано 49 обстрелов российско-террористическими войсками позиций украинских войск.

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