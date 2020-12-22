Подозреваемый пытался скрыться, но его задержали полицейские.

В Ривне на окраине города застрелили известного в городе бизнесмена Эдуарда Патиса.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Убийство бизнесмена в Ривне: подробности

Читайте такжеВ Николаеве злоумышленники требовали у предпринимателя 47 тысяч долларов несуществующего долгаКак сообщили в полиции Ривненской области, инцидент произошел 21 декабря около 21:00 на улице Ленокомбинатовская.

Между двумя мужчинами возник конфликт, переросший в стрельбу. Оппонент выстрелил предпринимателю в грудь, тот погиб на месте.

Подозреваемый - 31-летний местный житель. Он пытался скрыться, но его задержали полицейские. В порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины помещен в изолятор временного содержания.

По правовой квалификацией части 1 статьи 115 Уголовного кодекса Украины решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований.

Что известно об убитом бизнесмене

По информации в сети, погибший - Эдуард Патис, известный ривненский бизнесмен. Он владелец гастронома и кофейни, что недалеко от места убийства.

В этом году Патис баллотировался в городской совет, но не прошел.

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Автор: Катерина Шварц