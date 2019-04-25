В Николаевской области два грузовика столкнулись из-за ямы на дороге (фото)

О пострадавших пока не известно.

В Ольгополе Николаевской области на дороге столкнулись две фуры. Причиной аварии стала яма на дороге.

Как сообщает dtp.kiev.ua, о пострадавших на данный момент не известно.

"Белый грузовик въехал в огромную яму на дороге, из-за этого его выбросило на другой грузовик, который пропускал его, произошло столкновение", - говорится в сообщении.

На месте аварии ожидают полицию.

Как сообщал УНИАН, на Житомирщине лось спровоцировал двойное ДТП, в результате которого погиб человек.