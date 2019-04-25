В Николаевской области два грузовика столкнулись из-за ямы на дороге (фото)
15:36, 25 апреля 2019Происшествия
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О пострадавших пока не известно.
На Николаевщине две фуры столкнулись из-за ямы на дороге / фото dtp.kiev.ua
В Ольгополе Николаевской области на дороге столкнулись две фуры. Причиной аварии стала яма на дороге.
Как сообщает dtp.kiev.ua, о пострадавших на данный момент не известно.
"Белый грузовик въехал в огромную яму на дороге, из-за этого его выбросило на другой грузовик, который пропускал его, произошло столкновение", - говорится в сообщении.
На месте аварии ожидают полицию.
фото dtp.kiev.ua
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