цей матеріал доступний українською

В Николаевской области два грузовика столкнулись из-за ямы на дороге (фото)

15:36, 25 апреля 2019
Происшествия
316 0
На Николаевщине две фуры столкнулись из-за ямы на дороге / фото dtp.kiev.ua

Как сообщает dtp.kiev.ua, о пострадавших на данный момент не известно.

"Белый грузовик въехал в огромную яму на дороге, из-за этого его выбросило на другой грузовик, который пропускал его, произошло столкновение", - говорится в сообщении.

На месте аварии ожидают полицию.

фото dtp.kiev.ua

Как сообщал УНИАН, на Житомирщине лось спровоцировал двойное ДТП, в результате которого погиб человек.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #ДТП#грузовик#Николаевская областьпогода в Николаеве