На Житомирщине из-за лося погиб человек

На трассе «Киев-Чоп» грузовик наехал на лося, который внезапно выбежал на дорогу. Через несколько минут в него врезался автомобиль, который двигался позади. Водитель последнего погиб.

На Житомирщине лось спровоцировал двойную дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погиб человек.

Как сообщили УНИАН в отделе коммуникации Главного управления Нацполиции в Житомирской области, происшествие произошло сегодня около 05:50 на 234 километре трассы «Киев-Чоп», вблизи села Майстрова Новоград-Волынского района.

«Предварительно установлено, что водитель автомобиля «ДАФ» с полуприцепом, двигаясь в направлении Житомира, на закругленном участке дороги наехал на лося, который внезапно выбежал на проезжую часть»,- сказано в сообщении.

Также отмечается, что через несколько минут в автомобиль, остановившийся из-за ДТП, въехало другое авто, движущегося сзади в попутном направлении. Водитель последнего погиб.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа полиции. Проводятся все необходимые мероприятия, направленные на выяснение обстоятельств совершения ДТП. Решается вопрос об открытии уголовного производства.