В экранизации игры Гэбриел Луна исполнит роль Томми – брата главного героя.

Звезда фильма "Терминатор: Темные судьбы", американо-мексиканский актер Гэбриел Луна, присоединился к актерскому составу сериала по мотивам постапокалиптической игры The Last of Us.

Об этом сообщает издание Deadline.

В последнем "Терминаторе" актер сыграл робота Rev-9, а в The Last of Us ему досталась роль Томми – брата главного героя. Вместе с ним экранизации снимутся звезды сериалов "Мандалорец" и "Игра престолов".

Над шоу работают Крейг Мейзин и Йохан Ренк, создавшие сериал "Чернобыль", а также автор оригинальной игры – руководитель студии Naughty Dog Нил Дракманн.

Съемки стартуют в июле этого года в Канаде.

Про сериал The Last of Us

Предстоящее шоу от HBO основано на одноименной игре от студии Naughty Dog. Оно расскажет о недалеком будущем, где по миру пронеслась пандемия мутировавшего гриба-паразита кордицепс однобокий, превращающего людей в зомби.

В центре сюжета опытный циничный контрабандист Джоэл. 20 лет назад в начале эпидемии он потерял свою дочь, а теперь ему предстоит перевезти через всю страну дерзкую девочку Элли, у которой иммунитет к паразиту. В ходе долгого и трудного путешествия им придется надеяться только на самих себя, чтобы выжить.

Джоэла сыграет Педро Паскаль – звезда сериала "Мандалорец", а роль Элли досталась Белле Рамзи, известной по образу Лианны Мормонт из "Игры престолов".

Пилотную серию экранизации снимет российский режиссер Кантемир Балагов, известный по фильму "Дылда". Эта лента получила приз за лучшую режиссуру в программе "Особый взгляд" на Каннском кинофестивале в 2019 году.

Автор: Сергей Коршунов