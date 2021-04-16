Гэбриел Луна в фильме "Терминатор: Темные судьбы" / скриншот из трейлера
Звезда фильма "Терминатор: Темные судьбы", американо-мексиканский актер Гэбриел Луна, присоединился к актерскому составу сериала по мотивам постапокалиптической игры The Last of Us.
Об этом сообщает издание Deadline.
В последнем "Терминаторе" актер сыграл робота Rev-9, а в The Last of Us ему досталась роль Томми – брата главного героя. Вместе с ним экранизации снимутся звезды сериалов "Мандалорец" и "Игра престолов".
Над шоу работают Крейг Мейзин и Йохан Ренк, создавшие сериал "Чернобыль", а также автор оригинальной игры – руководитель студии Naughty Dog Нил Дракманн.
Съемки стартуют в июле этого года в Канаде.
Про сериал The Last of Us
- Предстоящее шоу от HBO основано на одноименной игре от студии Naughty Dog. Оно расскажет о недалеком будущем, где по миру пронеслась пандемия мутировавшего гриба-паразита кордицепс однобокий, превращающего людей в зомби.
- В центре сюжета опытный циничный контрабандист Джоэл. 20 лет назад в начале эпидемии он потерял свою дочь, а теперь ему предстоит перевезти через всю страну дерзкую девочку Элли, у которой иммунитет к паразиту. В ходе долгого и трудного путешествия им придется надеяться только на самих себя, чтобы выжить.
- Джоэла сыграет Педро Паскаль – звезда сериала "Мандалорец", а роль Элли досталась Белле Рамзи, известной по образу Лианны Мормонт из "Игры престолов".
Педро Паскаль и Белла Рамзи / фото nme.com
- Пилотную серию экранизации снимет российский режиссер Кантемир Балагов, известный по фильму "Дылда". Эта лента получила приз за лучшую режиссуру в программе "Особый взгляд" на Каннском кинофестивале в 2019 году.