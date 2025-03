Так геймдизайнер ответил на обвинения в "феминистической пропаганде".

Юсеф Фарес, геймдиректор It Takes Two и A Way Out, отреагировал на жалобы в адрес его нового кооперативного приключения Split Fiction.

Некоторые игроки выразили недовольство тем, что главными героями стали две женщины, называя игру "пропагандой феминизма". Фарес не стал сдерживаться в ответ на подобные комментарии:

"Что это за хрень? В Brothers были два парня. В A Way Out были два парня. В It Takes Two - мужчина и женщина. Но теперь, когда в игре две девушки, у всех вдруг проблемы?"

По его словам, главные героини Split Fiction Зои и Мио списаны с его дочерей и его не беспокоит, что у них между ног. Важно только то, насколько персонажи получаются хорошими и интересными.

Он также отметил, что подобные возмущения - это не просто мнение игроков, а следствие токсичной среды в соцсетях. Гневные посты вызывают больше вовлеченности, что приносит деньги платформам, и люди, сами того не осознавая, становятся частью этого механизма.

Ранее мы рассказывали, что Split Fiction стала самой высоко оцененной игрой 2025 года. Проект заработал 91 балл на Metacritic и обошел по оценкам Monster Hunter Wilds и Kingdom Come: Deliverance 2.

