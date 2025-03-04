Достойный компаньон It Takes Two: появились обзоры Split Fiction, новой игры Юсефа Фареса

Фарес снова смог создать незабываемо разнообразное кооперативное приключение.

Игровые издания поделились первыми впечатлениями о новой кооперативной игре от Hazelight Studios, Split Fiction, созданной Юсефом Фаресом. Судя по превью, разработчики, прославившиеся хитом It Takes Two, снова предлагают игрокам уникальное приключение, полное неожиданных механик и ярких впечатлений.

Split Fiction рассказывает историю двух начинающих писательниц, Зои и Мио, чьи миры, фэнтези и научная фантастика, сталкиваются в результате неудачного эксперимента. Сюжет, как отмечают журналисты IGN, является "очень своевременным", затрагивая темы корпоративной жадности и угрозы искусственного интеллекта для творчества.

Одним из главных достоинств игры, по мнению всех изданий, является ее разнообразие. GamesRadar отмечает, что Split Fiction не перестает удивлять, предлагая игрокам постоянно меняющиеся механики и жанры.

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VGC подчеркивает, что игра постоянно переключается между жанровыми крайностями, что делает ее невероятно свежей на протяжении всех 14 часов. IGN добавляет, что каждый уровень вводит совершенно новый способ игры.

Механика игры, как и в It Takes Two, ориентирована на кооперативное взаимодействие. VGC отмечает, что игра полагается на то, чтобы удивлять игрока на каждом шагу, и что фанаты предыдущей игры сразу же почувствуют себя как дома.

Однако, как отмечают рецензенты, сюжетная линия, несмотря на интересную задумку, не вызывает сильных эмоциональных откликов. VGC пишет, что они не смогли эмоционально погрузиться в трагедии героинь.

Тем не менее, как отмечают IGN и GamesRadar, игра компенсирует это разнообразием механик и побочными историями, которые позволяют разработчикам экспериментировать с более оригинальными идеями.

Графически Split Fiction на голову выше It Takes Two. Также отмечает великолепные визуальные эффекты.

В целом, Split Fiction, по мнению журналистов, - это экспертно созданное и увлекательное кооперативное приключение, которое предлагает множество игровых идей и стилей. GamesRadar называет игру самой ожидаемой в 2025 году и отмечает, что Hazelight продолжает оставаться самой изобретательной студией, когда речь идет о кооперативных приключениях.

Релиз Split Fiction запланирован на 6 марта. Игра будет доступна на ПК, Playstation 5 и Xbox Series.

Ранее мы рассказывали о системных требованиях Split Fiction. Игра будет работать даже на далеко не самых мощных компьютерах.

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