Новый кооперативный экшен от геймдизайнера Юсефа Фареса Split Fiction стал самой высоко оценённой игрой 2025 года на Metacritic, обойдя Monster Hunter Wilds и Kingdom Come: Deliverance 2.

На момент публикации средний балл игры составляет 91. Для сравнения, Monster Hunter Wilds занимает второе место с 90 баллами, а Kingdom Come: Deliverance 2 - третье с 88.

Для Hazelight это ещё один крупный успех: их предыдущая игра, It Takes Two, получила 88 баллов на Metacritic, завоевала звание "Игры года" на The Game Awards 2021 и взяла Golden Joystick как лучшая многопользовательская игра.

Split Fiction рассказывает историю двух писательниц, Зои и Мии, которые оказываются в собственных произведениях и вынуждены сотрудничать, чтобы выбраться.

Критики единогласно хвалят игру за оригинальность и яркий кооперативный геймплей и отмечают, что игры Юсефа Фареса и его студии Hazelight остаются самыми креативными приключениями для нескольких игроков.

Релиз Split Fiction запланирован на 6 марта. Игра будет доступна на ПК, Playstation 5 и Xbox Series.

