Пользователи обнаружили детское письмо Джоэлу от Томми.

В ремейке The Last of Us с подзаголовком Part I студия Naughty Dog значительно улучшила визуальную составляющую. Проект также обзавелся множеством деталей, например, рабочими весами на одной из локаций. Сюда же относится свежая находка пользователей — милая "пасхалка", связанная с главным героем.

Когда пользователи проходят пролог в The Last of Us Part I, они управляют Сарой, дочерью Джоэла. В этот момент можно подробно изучить дом семьи. И если присмотреться, то на одной из стен удастся обнаружить детское письмо главному герою от Томми — его младшего брата и одного из важных сюжетных персонажей игры.

Первым "пасхалку" обнаружил посетитель форума Reddit под псевдонимом capnflacid. Он опубликовал скриншот, на котором виден текст сообщения Томми. Младший брат Джоэла рассказал о своей поездке в летний лагерь. В письме также упоминается, что главный герой собирал собственный мотоцикл. Томми хотел на нем прокатиться, но мама парней, похоже, была не в восторге от этой затеи.

Видео дня

В комментариях пользователи сразу принялись фантазировать о приквеле The Last of Us с Джоэлом и Томми в роли протагонистов. А еще фанаты отметили, что в письме впервые упоминаются родители Миллеров.

Ремейк The Last of Us — основные подробности

Игру полностью переработали с учетом современных технологий и возможностей PS5. В проекте реализовали анимации, физику, искусственный интеллект и опции доступности на уровне второй части.

Обновленная TLoU поддерживает особенности DualSense и трехмерное звучание.

Основной геймплей и сюжет остались без изменений, однако с игрой будет поставляться улучшенное дополнение Left Behind. А вот мультиплеер из проекта вырезали.

The Last of Us Part I вышла 2 сентября 2022 года на PlayStation 5, а позже появится на ПК. Игра получила от критиков 89 баллов, а вот пользователи поставили только 5,5.

Вас также могут заинтересовать новости: