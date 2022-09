Это получилось сделать благодаря рабочим весам в ремейке.

Студия Naughty Dog не стала вносить в The Last of Us Part I, ремейк первой части серии, значимых изменений в сюжет и геймплей. Разработчики сосредоточились на визуальной составляющей, но все же порадовали пользователей мелкими отличиями от оригинала. Одно из них — рабочие весы. Благодаря этому пользователи смогли узнать, сколько весит главный герой Джоэл вместе с экипировкой.

Небольшое исследование провел пользователь Twitter под псевдонимом mitchob1012. В одной из локаций он увидел напольные весы и решил выяснить, функционируют ли они. Как оказалось, Naughty Dog сделала этот элемент окружения рабочим.

Энтузиаст встал на весы, прицелился на циферблат, чтобы лучше его разглядеть, и увидел отметку 200 фунтов. Если перевести, то получается 90,7 килограмма. Не так уж много с учетом рюкзака с несколькими единицами оружия, боеприпасами и прочими приспособлениями. Получается, сам Джоэл весит около 60-70 кг. Для постапокалиптического мира, где наблюдаются проблемы с едой, это норма.

Видео дня

Ремейк The Last of Us — основные подробности

Игру полностью переработали с учетом современных технологий и возможностей PS5. В проекте реализовали анимации, физику, искусственный интеллект и опции доступности на уровне второй части.

Обновленная TLoU поддерживает особенности DualSense и трехмерное звучание.

Основной геймплей и сюжет остались без изменений, однако с игрой будет поставляться улучшенное дополнение Left Behind. А вот мультиплеер из проекта вырезали.

The Last of Us Part I вышла 2 сентября 2022 года на PlayStation 5, а позже появится на ПК. Игра получила от критиков 89 баллов, а вот пользователи поставили только 5,5.

Вас также могут заинтересовать новости: