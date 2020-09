Disco Elysium, Outer Wilds, серия Metro и еще больше сотни проектов получили скидки.

В магазине цифровой дистрибуции Epic Games Store началась распродажа под названием "Выбор авторов 2020". В акцию попали 115 игр, среди которых Disco Elysium, серия Metro, The Escapists 2 и Alan Wake.

Самые интересные предложения:

Limbo – 27 грн (скидка 80%)

Metro: 2033 Redux – 69 грн (скидка 75%)

Metro: Last Light Redux – 69 грн (скидка 75%)

Sherlock Holmes: Crimes and Punishments – 49 грн (скидка 75%)

Hello Neighbor – 94 грн (скидка 75%)

The Escapists 2 – 89 грн (скидка 70%)

Inside – 92 грн (скидка 67%)

Alan Wake – 91 грн (скидка 60%)

Mutant Year Zero: Road to Eden – 171 грн (скидка 60%)

Metro Exodus – 337 грн (скидка 50%)

Shenmue 3 – 367 грн (скидка 50%)

The Talos Principle – 239 грн (скидка 50%)

The Walking Dead: The Telltale Definitive Series – 425 грн (скидка 40%)

Outer Wilds – 233 грн (скидка 35%)

Journey – 259 грн (скидка 35%)

Disco Elysium – 359 грн (скидка 25%)

Untitled Goose Game – 209 грн (скидка 25%)

Detroit: Become Human – 538 грн (скидка 20%)

Heavy Rain – 258 грн (скидка 20%)

Beyond: Two Souls – 258 грн (скидка 20%)

Hellpoint – 449 грн (скидка 10%)

С полным списком игр можно ознакомиться на специальной странице акции.

Отдельно от распродажи в EGS снизились цены на крупные блокбастеры. Среди них такие игры:

GTA 5: Premium Edition – 314 грн (скидка 50%)

The Outer Worlds – 424 грн (скидка 50%)

Borderlands 3 – 424 грн (скидка 50%)

Red Dead Redemption 2 – 602 грн (скидка 33%)

Death Stranding – 1349 грн (скидка 25%)

Напомним, до 17 сентября в Epic Games Store отдают бесплатно стратегию Railway Empire и приключенческую игру Where The Water Tastes Like Wine.

Подписывайтесь на канал УНИАН Игры в Telegram

Автор: Сергей Коршунов