Новая бесплатная раздача от Epic Games продлится до 17 сентября.

В магазине цифровой дистрибуции Epic Games Store стартовала новая раздача игр. В этот раз пользователи могут скачать бесплатно стратегию Railway Empire и приключенческую игру Where The Water Tastes Like Wine.

Получить обе игры в Epic Games Store можно до 17 сентября.

Railway Empire

Railway Empire – это стратегия, в которой нужно строить собственную транспортную империю.

Действие игры разворачивается в 1830 году на территории США.

Игроку предстоит развивать сложную железнодорожную систему, покупать поезда, строить станции, фабрики и достопримечательности. Кроме того, нужно будет бороться с конкурентами с помощью налетчиков и шпионов.

В стратегии более 40 уникальных локомотивов и 30 различных видов вагонов.

Railway Empire вышла в 2018 году на ПК и консоли. ПК-версия игры на агрегаторе Metacritic получила 74 балла от критиков и 6,6 баллов от пользователей.

Where The Water Tastes Like Wine

Where The Water Tastes Like Wine – это необычная приключенческая игра с глубоким сюжетом. Игрока ждет путешествие по Соединенным Штатам времен Великой депрессии. В пути герой будет встречать много интересных персонажей, которые будут рассказывать ему свои истории.

Персонажей в игре озвучили известные игровые актеры, в числе которых Кимберли Брукс (Mass Effect), Элизабет Максвелл (The Legend of Zelda: Breath of The Wild) и другие. Кроме того, одному из героев игры свой голос подарил британский музыкант Стинг.

Where The Water Tastes Like Wine вышла в 2018 году. На Metacritic игра получила 74 балла от прессы и 5,3 балла от пользователей.

Подписывайтесь на канал УНИАН Игры в Telegram

Автор: Сергей Коршунов