Новая раздача игр в Epic Games Store продлится до 25 февраля.

В магазине цифровой дистрибуции Epic Games Store стартовала новая раздача игр. До 25 февраля геймеры могут забрать бесплатно гонки Absolute Drift и шутер от создателей Doom и Just Cause – Rage 2.

Трейлер Absolute Drift

Что такое Absolute Drift

Absolute Drift – это минималистичная гоночная аркада с видом сверху. А игроков в распоряжении 6 дрифт-каров, 34 трассы и 5 зон свободного передвижения, где нужно выполнять различные задания.

Изначально игра вышла на ПК в 2015 году.

Трейлер Rage 2

Подробней про Rage 2

Rage 2 – это вторая часть шутера от первого лица. Действия игры разворачиваются в 2165 году – спустя 30 лет после событий первой части. В постапокалиптическом мире по дорогам скитаются кровожадные банды, а приспешники организации Правительство пытаются установить свою власть. Игрок в роли Уокера, последнего рейнджера Пустошей, должен противостоять им.

Rage 2 разрабатывали студии id Software (Doom) и Avalanche (Just Cause). Она вышла в 2019 году на ПК, PlayStation 4 и Xbox One. Игра получила 73 балла от прессы на агрегаторе Metacritic и 5,5 балла от пользователей.

Напомним, что еще одна раздача сейчас проходит в PlayStation Store. Там игроки могут получить бесплатно кооперативную головоломку We Were Here. Акция закончится 22 февраля.

Автор: Сергей Коршунов