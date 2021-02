Получить игру можно до 22 февраля.

С 9 по 22 февраля в PlayStation Store игроки могут бесплатно забрать кооперативную головоломку We Were Here. Раздача приурочена к выходу всей трилогии, который состоится 23 февраля.

В трилогию войдут:

We Were Here;

We Were Here Too;

We Were Here Together.

Забрать первую часть трилогии можно на странице игры в PS Store. Кроме того, она также доступна бесплатно на ПК в магазине цифровой дистрибуции Steam.

Трейлер We Were Here

Подробно про We Were Here

We Were Here – это кооперативная приключенческая игра с видом от первого лица, созданная студией Total Mayhem Games. Сюжет разворачивается в заброшенном замке, где застряли двое друзей. Им нужно будет переговариваться друг с другом по рации, чтобы решать головоломки и найти выход из особняка.

Изначально игра вышла в 2017 году на ПК. В 2020-м ее портировали на Xbox One. А на PlayStation 4 и PS5 игру выпустили 9 февраля 2021 года.

Подписывайтесь на канал УНИАН Игры в Telegram

Автор: Сергей Коршунов