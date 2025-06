Сейчас ситуация с одиночными проектами Playstation, мягко говоря, печальная.

Playstation 5 исполнилось пять лет, и консоль не то что бы радовала игроков эксклюзивами, как это делало прошлое поколение. Но компания хочет это исправить.

Теперь Sony будет выпускать как минимум одну масштабную одиночную игру от внутренних студий каждый год. Об этом заявил президент Playstation Хермен Хюльст:

"Мы сосредоточены на том, чтобы стабильно выпускать минимум один крупный тайтл в год, в нужное время и на должном уровне качества, которого ожидают от Playstation Studios".

Игроки уже давно жалуются, что у PS5 слишком мало уникальных игр на фоне прошлых поколений.

Так называемые игры от внутренних студий - это флагманские одиночные релизы уровня God of War, The Last of Us и других. В 2025 году роль такого проекта сыграет Ghost of Yotei, сиквел Ghost of Tsushima.

Стоит отметить, что Death Stranding 2, которая выходит уже 26 июня, хоть и издаётся Sony, технически не считается внутриигровой разработкой, это проект Kojima Productions. Тем не менее, его тоже можно условно причислить к важным релизам для PS5.

Ранее мы рассказывали, что онлайн Playstation 5 впервые превысил онлайн Playstation 4. Ещё год назад количество владельцев консолей было равным.

