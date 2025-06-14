Онлайн Playstation 5 впервые превысил онлайн Playstation 4, - Sony

Ещё год назад количество владельцев консолей было равным.

Sony впервые признала, что у Playstation 5 теперь больше активных игроков в месяц, чем у Playstation 4.

На ежегодной презентации для инвесторов компания обновила данные по своей консольной экосистеме. Согласно свежему отчёту, общее число ежемесячных активных пользователей Playstation выросло до 124 миллионов, против 97 миллионов год назад. И впервые основной вклад в это число вносит PS5, обогнав по активности предыдущее поколение.

Хотя точные цифры теперь не приводятся, на слайде ясно видно: доля PS5 стала заметно выше, чем у PS4. В прошлом году они шли вровень: по 49 миллионов активных пользователей в месяц.

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Глава Sony Interactive Entertainment Хидеаки Нисино прокомментировал это так: "Playstation 5 - лучший способ познакомиться с нашим контентом, и база её игроков продолжает расти. Они более вовлечены и тратят больше на игры и сервисы, чем раньше".

При этом в Sony подчёркивают, что PS4 по-прежнему играет важную роль как точка доступа к играм и сервисам. Компания не собирается полностью отказываться от поддержки старой консоли.

Нисино также подтвердил, что Sony уже думает о стратегии запуска следующего поколения:

"Мы сформировали большую экосистему активных игроков на двух поколениях - PS4 и PS5. И это порождает большой интерес к тому, какой будет наша следующая консоль. Пока рано делиться деталями, но мы стремимся переосмыслить способы, которыми игроки будут взаимодействовать с нашим контентом и сервисами".

Ранее мы рассказывали, что надежный инсайдер раскрыл новые подробности о "железе" портативной PlayStation. По слухам, портативная "Сонька" выйдет одновременно с PS6, предположительно, в 2027 году.

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