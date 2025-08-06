Рассказываем, сколько могут получать пенсионеры, которые накопили 42 года стажа.

Достигнув преклонного возраста, украинцы могут уйти на заслуженный покой. Вместо зарплаты они получают пенсию.

Мы разобрались, какими будут выплаты, если удалось накопить 42 года стажа для выхода на пенсию.

42 года стажа работы - какая будет пенсия

В первую очередь остановимся на том, когда можно перейти к отдыху. Согласно украинскому законодательству, если человек накопит лишь 15 лет официального стажа, то на пенсию он сможет выйти аж после 65 лет. Если стажа более 22 лет, то на покой можно уйти в 63, а если более 32, то - в 60. Таким образом, украинец, у которого 42 года трудового стажа, может очень рано уйти на пенсию.

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Количество накопленных лет труда влияет не только на время выхода на покой, но и на размер выплат. Чтоб подсчитать размер будущей пенсии, нужно умножить среднюю зарплату человека на коэффициент стажа. В конкретно этом случае он будет 0,42.

Если у украинца была минимальная зарплата (8000), то пенсия также будет небольшой - 3 360 гривень.

С большим доходом и выплаты будут больше:

15 000 грн средней зарплаты принесут (15 000 × 0,42) - 6 300 грн выплат;

20 000 грн - 8 400 грн;

30 000 грн - 12 600 грн.

Дополнительным плюсом является возможность получения надбавки за накопление сверхнормативного стажа. Каждые дополнительные 12 месяцев увеличивают пенсию на 1% от размера минимальной пенсии (по возрасту). Однако надбавка не может быть больше 1% от прожиточного минимума.

Сверхнормативными считаются годы свыше 30 лет стажа у женщин и 35 лет - у мужчин. Если пенсию назначили до 1.10.2011, то речь идет о всех годах труда свыше 20 лет у женщин и 25 лет - у мужчин. Количество таких "дополнительных" лет, которые увеличивают пенсию, не ограничивается.

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