Релиз запланирован на 26 июня.

Playstation показала новый геймплейный трейлер Death Stranding 2: On The Beach в преддверии скорого релиза.

В ролике можно посмотреть на новые локации, среди которых появились песчаные пустыни, заросшие джунгли и сухие саванны. Также вернулись и привычные равнины и заснеженные горы.

Хидео Кодзима говорил, что в сиквеле будет уделяться больше вниманию экшену, и похоже сдержал обещание. В трейлере показали много прямых стычек с врагами-людьми, погони на мотоциклах, стрельбу из стационарного пулемёта и стелс-проникновение на вражескую базу.

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Ещё один немаловажный аспект игры - фоторежим. Похоже, в этот раз он станет ещё детальнее, чем в первой части. В ролике Сэм стоит на фоне водопада, а игрок выбирает жест, который показывает персонаж. Но мало того, в следующей сцене как-будто уже разыгрывается целая сценка, где героини Леи Сейду, Куцуны Сиори и Эль Фаннинг позируют на мотоцикле.

Релиз Death Stranding 2 запланирован на 26 июня. Игра станет эксклюзивом Playstation 5.

Ранее Хидео Кодзима рассказал, что не собирается назначать наследника своих игр после своей смерти. В последнее время Кодзима часто задумывается о смерти и о своем наследстве.

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