Пусть этот день согреет августовским теплом всех, кто отмечает Яблочный Спас.

Православные христиане отмечают дюжину традиционных церковных праздников. Одним из таких является Яблочный Спас. Хотя такое название прижилось в народе, фактически это - Преображение Господне.

По случаю одного из самых больших церковных праздников стоит обратиться к своим близким и друзьям с теплыми пожеланиями.

Мы собрали красивые открытки, а также искренние поздравления с Яблочным Спасом, которые можно переслать дорогим сердцу людям.

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Поздравления и открытки с Яблочным Спасом

Пусть Яблочный Спас принесет в твой дом аромат уюта, тепло родных сердец и сладость простых радостей. Пусть каждый день будет таким же сочным, как наливное яблоко, и таким же светлым, как августовское солнце.

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В этот день, когда яблоки наливаются добром, желаю тебе зрелости в решениях, сладости в чувствах и крепости в духе. Пусть жизнь будет как яблочный сад - ухоженная, цветущая и щедрая на плоды.

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Поздравляю с Яблочным Спасом! Пусть в твоей жизни меньше попадается червячков, будет больше сочных моментов и побольше витаминов счастья. Наслаждайся ею как спелым яблоком - днем за днем!

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С Яблочным Спасом тебя! Пусть освященные плоды принесут в дом здоровье, мир и благословение. Пусть каждый кусочек яблока напоминает о том, как важно ценить простое и настоящее.

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В этот светлый день Яблочного Спаса желаю тепла и света в душе, крепчайшего здоровья и искренней радости в каждом моменте бытия. Пусть твоя жизнь будет такой же яркой и вкусной, как яблочный пирог, испеченный с любовью.

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Яблочный Спас - это прекрасный повод задуматься, что все в жизни происходит в свое время, как и яблоки созревают в свою пору. Пускай твои мечты осуществятся, когда ты будешь готов. Желаю тебе гармонии, мудрости и щедрых плодов твоих усилий.

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С праздником! Пусть Яблочный Спас принесет тебе заряд энергии, вдохновения и немного сладкой сентиментальности. Пусть каждый день будет как яблоко - с хрустом новых идей и вкусом удачи.

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Сегодня яблоки становятся особенными, ведь в них живет благословение. Пусть и твоя жизнь наполнится чудесами, добрыми встречами и плодами, которые ты сам вырастил - любовью, терпением и верой.

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