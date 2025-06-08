Этот режим питание урезает производительность консоли в половину.

Похоже, Sony готовит почву для своей портативной консоли: в SDK Playstation 5 скоро появится новый режим с пониженным энергопотреблением.

Как сообщает Moore’s Law is Dead, разработчики начали получать от Sony документацию с описанием нового энергоэффективного режима, который появится в SDK как дополнительный, наряду с базовым режимом и Trinity для PS5 Pro.

Новый профиль значительно ограничивает ресурсы консоли: используется всего 8 потоков процессора, 3D-звук режется на 25%, частоты GPU снижаются на 10-20%, пропускная способность памяти GDDR6 урезается вдвое, число вычислительных блоков снижается до 36, а поддержка VR и PSSR полностью отключается. В итоге энергопотребление падает на 20-30%, но при этом сохраняется до 90% функциональности без потери совместимости с играми.

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В документации также акцентируется внимание на важности корректной поддержки VRR, переменной частоты обновления. Это может быть намёком на дисплей нового устройства.

Снижение потребления энергии само по себе полезно, но, по мнению источника, основной задачей здесь вовсе не экономия, а подготовка платформы к запуску портативной версии. Тот же режим Trinity тоже появился в SDK примерно за год до релиза PS5 Pro и стал обязательным для всех проектов незадолго до выхода консоли.

Известный инсайдер Kepler_L2 тоже считает, что новый профиль - это, по сути, эмуляция будущей переносной консоли. На это намекают, в частности, ограничения на пропускную способность памяти, обычно это одно из слабых мест мобильных процессоров.

Ранее мы рассказывали, что по данным инсайдера, Playstation готовит портативную консоль с кастомным процессором от AMD и Samsung. Проект получил кодовое название Jupiter.

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