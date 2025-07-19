В августе православные отметят много значимых дат - рассказываем, какие церковные праздники выпадают по новому стилю, а какие будут по старому.

Август 2025 богат на важные церковные даты в православном календаре. В этом месяце отмечают Изнесение честных древ животворящего Креста Господня, Преображение Господне и Перенесение нерукотворного образа Иисуса Христа, известные в народе как три Спаса, и вспоминают Успение Пресвятой Богородицы. Усекновение главы Иоанна Предтечи по новому стилю также выпадает на последний месяц лета. Какие еще церковные события ожидаются в этом месяце, когда начинается и заканчивается Успенский пост - рассказываем в материале.

Новый церковный православный календарь на август 2025

Напомним, что после того, как Украинская церковь перешла на новоюлианский календарь, даты фиксированных религиозных праздников сместились в нем на 13 дней раньше. Поэтому такие праздники, как Изнесение честных древ животворящего Креста Господня, Преображение Господне, Успение Пресвятой Богородицы, Перенесение из Эдесы в Константинополь нерукотворного образа Иисуса Христа теперь приходятся на другие даты, а Усекновение главы Иоанна Предтечи отмечают не в сентябре, а в августе.

Церковные праздники в августе 2025 по новому стилю:

Видео дня

1.08 - Изнесение честных древ животворящего Креста Господня (Медовый спас), семи мчч. Маккавеевых, матери их мц. Соломонии (Саломии) и учителя их мч. Елеазара, начало Успенского поста.

(Медовый спас), семи мчч. Маккавеевых, матери их мц. Соломонии (Саломии) и учителя их мч. Елеазара, начало Успенского поста. 2.08 - сщмч. Стефана, папы Римского, и других.

3.08 - прпп. Исаакия, исповедника, Далмата и Фавста.

4.08 - святых семи отроков у Эфесе.

5.08 - мч. Евсигния Антиохийского.

6.08 - Преображение Господне (Яблочный Спас).

(Яблочный Спас). 7.08 - прпп. Пимена Многоболезненного, Печерского и Пимена, игумена, постника Печерского, Меркурия Киево-Печерского.

8.08 - свт. Емилиана, епископа Кизического, прп. Григория, иконописца Киево-Печерского.

9.08 - апостола Матфия.

10.08 - свмчч.Лаврентия, архидиакона, Сикста II, папы Римского, Феликиссима и Агапита, диаконов, мч. Романа, Римских.

11.08 - мч. архидиакона Евпла, прмчч. Феодора и Василия Киево-Печерских, прп. Феодора, кн. Острожского, Киево-Печерского.

12.08 - мчч. Фотия, Аникиты и многих с ними, сщмч. Александра, епископа Команского.

13.08 - прп. Максима Исповедника.

14.08 - прор. Михея (из 12-ти пророков), перенесение мощей прп. Феодосия, игумена Киево-Печерского, окончание Успенского поста.

15.08 - Успение Пресвятой Богородицы , иконы Успение Божией Матери Киево-Печерской.

, иконы Успение Божией Матери Киево-Печерской. 16.08 - Перенесение из Эдесы в Константинополь нерукотворного образа Иисуса Христа (Ореховый Спас), мч. Диомида врача.

(Ореховый Спас), мч. Диомида врача. 17.08 - прп. Алипия, иконописца Печерского.

18.08 - мчч. Флора и Лавра, икон Божией Матери "Всецарица".

19.08 - мч. Андрея Стратилата и с ним 2593 мучеников.

20.08 - прор. Самуила.

21.08 - ап. от 70-ти Фаддея, мч. Вассы и чад ее мчч. Феогния, Агапия и Писта, прп. Аврамия Трудолюбивого, Киево-Печерского.

22.08 - мчч. Агафоника, Зотика, Феопрепия (Боголепа), Акиндина, Севериана, Зинона и прочих.

23.08 - мч. Луппа Солунского (Фессалоникийского).

24.08 - свмч. Евтихия, епископа, ученика апостола Иоанна Богослова.

25.08 - перенесение мощей ап. Варфоломея (Нафанаила), ап. от 70-ти Тита, еп. Критского.

26.08 - мч. Адриана и мц. Наталии.

27.08 - прп. Пимена Великого, прпп. Кукши, иеромонаха, и Пимена Постника, Печерских.

28.08 - прп. Моисея Мурина, иеромонаха, обретение мощей прп. Иова Почаевского, Собор прпп. отцов Киево-Печерских, в Дальних пещерах.

29.08 - Усекновение главы Иоанна Предтечи, поминовение погибших защитников Украины .

. 30.08 - свтт. Александра, Иоанна Постника и Павла Нового, патриархов Константинопольских.

31.08 - Положение честного Пояса Пресвятой Богородицы.

Успенский пост согласно новому стилю также сдвигается и начинается за 2 недели до праздника Успения (1 авгусат), а заканчивается 14 числа.

Православный календарь по старому стилю на август 2025

Некоторые православные в Украине следуют юлианскому календарю, где даты неподвижных праздников отличаются от новых дат - они на 13 дней позже.

Церковные праздники по старому стилю на август 2025:

1.08 - прп. Паисия Киево-Печерского, в Дальних пещерах.

2.08 - прор. Ильи, обретение мощей прмч. Афанасия Берестейского.

3.08 - прпп. Онуфрия Молчаливого и Онисима, затворника, Киево-Печерских, в Ближних пещерах.

4.08 - мироносицы равноап. Марии Магдалины.

5.08 - Почаевской иконы Божией Матери.

6.08 - мчч. блгвв. кнн. Бориса и Глеба, в св. крещении Романа и Давида, прп. Поликарпа, архим. Киево-Печерского.

7.08 - Успение прав. Анны, матери Пресвятой Богородицы.

8.08 - прп. Мойсея Угрина, Киево-Печерского, в Ближних пещерах, прп. Моисея, чудотворца Киево-Печерского, в Дальних пещерах, свт. Иосифа (Нелюбовича-Тукальского), митр. Киевского, Галицкого и всея Руси.

9.08 - вмч. и целителя Пантелеймона.

10.08 - прп. Иова Угольского.

11.08 - мч. Даниила (Кушнира) Млиевского.

12.08 - апп. от 70-ти: Силы, Силуана, Андроника и других.

13.08 - предпразднство Изнесения древ честного и животворящего Креста Господня, заговенье на Успенский пост.

14.08 - Изнесение честных древ животворящего Креста Господня (Медовый спас), семи мчч. Маккавеевых, матери их мц. Соломонии (Саломии) и учителя их мч. Елеазара, начало Успенского поста.

(Медовый спас), семи мчч. Маккавеевых, матери их мц. Соломонии (Саломии) и учителя их мч. Елеазара, начало Успенского поста. 15.08 - сщмч. Стефана, папы Римского, и других.

16.08 - прпп. Исаакия, исповедника, Далмата и Фавста.

17.08 - святых семи отроков у Эфесе.

18.08 - мч. Евсигния Антиохийского.

19.08 - Преображение Господне (Яблочный Спас).

(Яблочный Спас). 20.08 - прпп. Пимена Многоболезненного, Печерского и Пимена, игумена, постника Печерского, Меркурия Киево-Печерского.

21.08 - свт. Емилиана, епископа Кизического, прп. Григория, иконописца Киево-Печерского.

22.08 - апостола Матфия.

23.08 - свмчч.Лаврентия, архидиакона, Сикста II, папы Римского, Феликиссима и Агапита, диаконов, мч. Романа, Римских.

24.08 - мч. архидиакона Евпла, прмчч. Феодора и Василия Киево-Печерских, прп. Феодора, кн. Острожского, Киево-Печерского.

25.08 - мчч. Фотия, Аникиты и многих с ними, сщмч. Александра, епископа Команского.

26.08 - прп. Максима Исповедника.

27.08 - прор. Михея (из 12-ти пророков), перенесение мощей прп. Феодосия, игумена Киево-Печерского, окончание Успенского поста.

28.08 - Успение Пресвятой Богородицы , иконы Успение Божией Матери Киево-Печерской.

, иконы Успение Божией Матери Киево-Печерской. 29.08 - Перенесение из Эдесы в Константинополь нерукотворного образа Иисуса Христа (Ореховый Спас), мч. Диомида врача.

(Ореховый Спас), мч. Диомида врача. 30.08 - прп. Алипия, иконописца Печерского.

31.08 - мчч. Флора и Лавра, икон Божией Матери "Всецарица".

По старому календарю Успенский пост также начинается за 14 дней до Успения, но это будет 14 августа. Закончится пост 27 августа.

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