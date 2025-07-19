Когда будут Спасы, Успение Богородицы, Усекновение главы Иоанна Предтечи в августе 2025 / ua.depositphotos.com

Август 2025 богат на важные церковные даты в православном календаре. В этом месяце отмечают Изнесение честных древ животворящего Креста Господня,  Преображение Господне и Перенесение нерукотворного образа Иисуса Христа, известные в народе как три Спаса, и вспоминают Успение Пресвятой Богородицы. Усекновение главы Иоанна Предтечи по новому стилю также выпадает на последний месяц лета. Какие еще церковные события ожидаются в этом месяце, когда начинается и заканчивается Успенский пост - рассказываем в материале.

Новый церковный православный календарь на август 2025 

Напомним, что после того, как Украинская церковь перешла на новоюлианский календарь, даты фиксированных религиозных праздников сместились в нем на 13 дней раньше. Поэтому такие праздники, как Изнесение честных древ животворящего Креста Господня, Преображение Господне, Успение Пресвятой Богородицы, Перенесение из Эдесы в Константинополь нерукотворного образа Иисуса Христа теперь приходятся на другие даты, а Усекновение главы Иоанна Предтечи отмечают не в сентябре, а в августе.

Церковные праздники в августе 2025 по новому стилю:

Видео дня
  • 1.08 - Изнесение честных древ животворящего Креста Господня (Медовый спас), семи мчч. Маккавеевых, матери их мц. Соломонии (Саломии) и учителя их мч. Елеазара, начало Успенского поста.
  • 2.08 - сщмч. Стефана, папы Римского, и других.
  • 3.08 - прпп. Исаакия, исповедника, Далмата и Фавста.
  • 4.08 - святых семи отроков у Эфесе.
  • 5.08 - мч. Евсигния Антиохийского.
  • 6.08 - Преображение Господне (Яблочный Спас).
  • 7.08 - прпп. Пимена Многоболезненного, Печерского и Пимена, игумена, постника Печерского, Меркурия Киево-Печерского.
  • 8.08 - свт. Емилиана, епископа Кизического, прп. Григория, иконописца Киево-Печерского.
  • 9.08 - апостола Матфия.
  • 10.08 - свмчч.Лаврентия, архидиакона, Сикста II, папы Римского, Феликиссима и Агапита, диаконов, мч. Романа, Римских.
  • 11.08 - мч. архидиакона Евпла, прмчч. Феодора и Василия Киево-Печерских, прп.  Феодора, кн. Острожского, Киево-Печерского.
  • 12.08 - мчч. Фотия, Аникиты и многих с ними, сщмч. Александра, епископа Команского.
  • 13.08 - прп. Максима Исповедника.
  • 14.08 - прор. Михея (из 12-ти пророков), перенесение мощей прп. Феодосия, игумена Киево-Печерского, окончание Успенского поста.
  • 15.08 - Успение Пресвятой Богородицы, иконы Успение Божией Матери Киево-Печерской. 
  • 16.08 - Перенесение из Эдесы в Константинополь нерукотворного образа Иисуса Христа (Ореховый Спас), мч. Диомида врача.
  • 17.08 - прп. Алипия, иконописца Печерского.
  • 18.08 - мчч. Флора и Лавра, икон Божией Матери "Всецарица".
  • 19.08 - мч. Андрея Стратилата и с ним 2593 мучеников.
  • 20.08 - прор. Самуила.
  • 21.08 - ап. от 70-ти Фаддея, мч. Вассы и чад ее мчч. Феогния, Агапия и Писта, прп. Аврамия Трудолюбивого, Киево-Печерского.
  • 22.08 - мчч. Агафоника, Зотика, Феопрепия (Боголепа), Акиндина, Севериана, Зинона и прочих.
  • 23.08 - мч. Луппа Солунского (Фессалоникийского).
  • 24.08 - свмч. Евтихия, епископа, ученика апостола Иоанна Богослова.
  • 25.08 - перенесение мощей ап. Варфоломея (Нафанаила), ап. от 70-ти Тита, еп. Критского.
  • 26.08 - мч. Адриана и мц. Наталии.
  • 27.08 - прп. Пимена Великого, прпп. Кукши, иеромонаха, и Пимена Постника, Печерских.
  • 28.08 - прп. Моисея Мурина, иеромонаха, обретение мощей прп. Иова Почаевского, Собор прпп. отцов Киево-Печерских, в Дальних пещерах. 
  • 29.08 - Усекновение главы Иоанна Предтечи, поминовение погибших защитников Украины.
  • 30.08 - свтт. Александра, Иоанна Постника и Павла Нового, патриархов Константинопольских. 
  • 31.08 - Положение честного Пояса Пресвятой Богородицы.

Успенский пост согласно новому стилю также сдвигается и начинается за 2 недели до праздника Успения (1 авгусат), а заканчивается 14 числа.

Какие церковные праздники отмечаем в августе 2025 по новому стилю / инфографика УНИАН

Православный календарь по старому стилю на август 2025

Некоторые православные в Украине следуют юлианскому календарю, где даты неподвижных праздников отличаются от новых дат - они на 13 дней позже.

Церковные праздники по старому стилю на август 2025:

  • 1.08 - прп. Паисия Киево-Печерского, в Дальних пещерах.
  • 2.08 - прор. Ильи, обретение мощей прмч. Афанасия Берестейского.
  • 3.08 -  прпп. Онуфрия Молчаливого и Онисима, затворника, Киево-Печерских, в Ближних пещерах.
  • 4.08 - мироносицы равноап. Марии Магдалины.
  • 5.08 - Почаевской иконы Божией Матери.
  • 6.08 - мчч. блгвв. кнн. Бориса и Глеба, в св. крещении Романа и Давида, прп. Поликарпа, архим. Киево-Печерского.
  • 7.08 - Успение прав. Анны, матери Пресвятой Богородицы.
  • 8.08 - прп. Мойсея Угрина, Киево-Печерского, в Ближних пещерах, прп. Моисея, чудотворца Киево-Печерского, в Дальних пещерах, свт. Иосифа (Нелюбовича-Тукальского), митр. Киевского, Галицкого и всея Руси.
  • 9.08 - вмч. и целителя Пантелеймона.
  • 10.08 - прп. Иова Угольского.
  • 11.08 - мч. Даниила (Кушнира) Млиевского.
  • 12.08 - апп. от 70-ти: Силы, Силуана, Андроника и других.
  • 13.08 - предпразднство Изнесения древ честного и животворящего Креста Господня, заговенье на Успенский пост. 
  • 14.08 - Изнесение честных древ животворящего Креста Господня (Медовый спас), семи мчч. Маккавеевых, матери их мц. Соломонии (Саломии) и учителя их мч. Елеазара, начало Успенского поста.
  • 15.08 - сщмч. Стефана, папы Римского, и других.
  • 16.08 - прпп. Исаакия, исповедника, Далмата и Фавста.
  • 17.08 - святых семи отроков у Эфесе.
  • 18.08 - мч. Евсигния Антиохийского.
  • 19.08 - Преображение Господне (Яблочный Спас).
  • 20.08 - прпп. Пимена Многоболезненного, Печерского и Пимена, игумена, постника Печерского, Меркурия Киево-Печерского.
  • 21.08 - свт. Емилиана, епископа Кизического, прп. Григория, иконописца Киево-Печерского.
  • 22.08 - апостола Матфия.
  • 23.08 - свмчч.Лаврентия, архидиакона, Сикста II, папы Римского, Феликиссима и Агапита, диаконов, мч. Романа, Римских.
  • 24.08 - мч. архидиакона Евпла, прмчч. Феодора и Василия Киево-Печерских, прп.  Феодора, кн. Острожского, Киево-Печерского.
  • 25.08 - мчч. Фотия, Аникиты и многих с ними, сщмч. Александра, епископа Команского.
  • 26.08 - прп. Максима Исповедника.
  • 27.08 - прор. Михея (из 12-ти пророков), перенесение мощей прп. Феодосия, игумена Киево-Печерского, окончание Успенского поста.
  • 28.08 - Успение Пресвятой Богородицы, иконы Успение Божией Матери Киево-Печерской. 
  • 29.08 - Перенесение из Эдесы в Константинополь нерукотворного образа Иисуса Христа (Ореховый Спас), мч. Диомида врача.
  • 30.08 - прп. Алипия, иконописца Печерского.
  • 31.08 - мчч. Флора и Лавра, икон Божией Матери "Всецарица".

По старому календарю Успенский пост также начинается за 14 дней до Успения, но это будет 14 августа. Закончится пост 27 августа.

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