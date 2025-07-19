Август 2025 богат на важные церковные даты в православном календаре. В этом месяце отмечают Изнесение честных древ животворящего Креста Господня, Преображение Господне и Перенесение нерукотворного образа Иисуса Христа, известные в народе как три Спаса, и вспоминают Успение Пресвятой Богородицы. Усекновение главы Иоанна Предтечи по новому стилю также выпадает на последний месяц лета. Какие еще церковные события ожидаются в этом месяце, когда начинается и заканчивается Успенский пост - рассказываем в материале.
Новый церковный православный календарь на август 2025
Напомним, что после того, как Украинская церковь перешла на новоюлианский календарь, даты фиксированных религиозных праздников сместились в нем на 13 дней раньше. Поэтому такие праздники, как Изнесение честных древ животворящего Креста Господня, Преображение Господне, Успение Пресвятой Богородицы, Перенесение из Эдесы в Константинополь нерукотворного образа Иисуса Христа теперь приходятся на другие даты, а Усекновение главы Иоанна Предтечи отмечают не в сентябре, а в августе.
Церковные праздники в августе 2025 по новому стилю:
- 1.08 - Изнесение честных древ животворящего Креста Господня (Медовый спас), семи мчч. Маккавеевых, матери их мц. Соломонии (Саломии) и учителя их мч. Елеазара, начало Успенского поста.
- 2.08 - сщмч. Стефана, папы Римского, и других.
- 3.08 - прпп. Исаакия, исповедника, Далмата и Фавста.
- 4.08 - святых семи отроков у Эфесе.
- 5.08 - мч. Евсигния Антиохийского.
- 6.08 - Преображение Господне (Яблочный Спас).
- 7.08 - прпп. Пимена Многоболезненного, Печерского и Пимена, игумена, постника Печерского, Меркурия Киево-Печерского.
- 8.08 - свт. Емилиана, епископа Кизического, прп. Григория, иконописца Киево-Печерского.
- 9.08 - апостола Матфия.
- 10.08 - свмчч.Лаврентия, архидиакона, Сикста II, папы Римского, Феликиссима и Агапита, диаконов, мч. Романа, Римских.
- 11.08 - мч. архидиакона Евпла, прмчч. Феодора и Василия Киево-Печерских, прп. Феодора, кн. Острожского, Киево-Печерского.
- 12.08 - мчч. Фотия, Аникиты и многих с ними, сщмч. Александра, епископа Команского.
- 13.08 - прп. Максима Исповедника.
- 14.08 - прор. Михея (из 12-ти пророков), перенесение мощей прп. Феодосия, игумена Киево-Печерского, окончание Успенского поста.
- 15.08 - Успение Пресвятой Богородицы, иконы Успение Божией Матери Киево-Печерской.
- 16.08 - Перенесение из Эдесы в Константинополь нерукотворного образа Иисуса Христа (Ореховый Спас), мч. Диомида врача.
- 17.08 - прп. Алипия, иконописца Печерского.
- 18.08 - мчч. Флора и Лавра, икон Божией Матери "Всецарица".
- 19.08 - мч. Андрея Стратилата и с ним 2593 мучеников.
- 20.08 - прор. Самуила.
- 21.08 - ап. от 70-ти Фаддея, мч. Вассы и чад ее мчч. Феогния, Агапия и Писта, прп. Аврамия Трудолюбивого, Киево-Печерского.
- 22.08 - мчч. Агафоника, Зотика, Феопрепия (Боголепа), Акиндина, Севериана, Зинона и прочих.
- 23.08 - мч. Луппа Солунского (Фессалоникийского).
- 24.08 - свмч. Евтихия, епископа, ученика апостола Иоанна Богослова.
- 25.08 - перенесение мощей ап. Варфоломея (Нафанаила), ап. от 70-ти Тита, еп. Критского.
- 26.08 - мч. Адриана и мц. Наталии.
- 27.08 - прп. Пимена Великого, прпп. Кукши, иеромонаха, и Пимена Постника, Печерских.
- 28.08 - прп. Моисея Мурина, иеромонаха, обретение мощей прп. Иова Почаевского, Собор прпп. отцов Киево-Печерских, в Дальних пещерах.
- 29.08 - Усекновение главы Иоанна Предтечи, поминовение погибших защитников Украины.
- 30.08 - свтт. Александра, Иоанна Постника и Павла Нового, патриархов Константинопольских.
- 31.08 - Положение честного Пояса Пресвятой Богородицы.
Успенский пост согласно новому стилю также сдвигается и начинается за 2 недели до праздника Успения (1 авгусат), а заканчивается 14 числа.
Православный календарь по старому стилю на август 2025
Некоторые православные в Украине следуют юлианскому календарю, где даты неподвижных праздников отличаются от новых дат - они на 13 дней позже.
Церковные праздники по старому стилю на август 2025:
- 1.08 - прп. Паисия Киево-Печерского, в Дальних пещерах.
- 2.08 - прор. Ильи, обретение мощей прмч. Афанасия Берестейского.
- 3.08 - прпп. Онуфрия Молчаливого и Онисима, затворника, Киево-Печерских, в Ближних пещерах.
- 4.08 - мироносицы равноап. Марии Магдалины.
- 5.08 - Почаевской иконы Божией Матери.
- 6.08 - мчч. блгвв. кнн. Бориса и Глеба, в св. крещении Романа и Давида, прп. Поликарпа, архим. Киево-Печерского.
- 7.08 - Успение прав. Анны, матери Пресвятой Богородицы.
- 8.08 - прп. Мойсея Угрина, Киево-Печерского, в Ближних пещерах, прп. Моисея, чудотворца Киево-Печерского, в Дальних пещерах, свт. Иосифа (Нелюбовича-Тукальского), митр. Киевского, Галицкого и всея Руси.
- 9.08 - вмч. и целителя Пантелеймона.
- 10.08 - прп. Иова Угольского.
- 11.08 - мч. Даниила (Кушнира) Млиевского.
- 12.08 - апп. от 70-ти: Силы, Силуана, Андроника и других.
- 13.08 - предпразднство Изнесения древ честного и животворящего Креста Господня, заговенье на Успенский пост.
- 14.08 - Изнесение честных древ животворящего Креста Господня (Медовый спас), семи мчч. Маккавеевых, матери их мц. Соломонии (Саломии) и учителя их мч. Елеазара, начало Успенского поста.
- 15.08 - сщмч. Стефана, папы Римского, и других.
- 16.08 - прпп. Исаакия, исповедника, Далмата и Фавста.
- 17.08 - святых семи отроков у Эфесе.
- 18.08 - мч. Евсигния Антиохийского.
- 19.08 - Преображение Господне (Яблочный Спас).
- 20.08 - прпп. Пимена Многоболезненного, Печерского и Пимена, игумена, постника Печерского, Меркурия Киево-Печерского.
- 21.08 - свт. Емилиана, епископа Кизического, прп. Григория, иконописца Киево-Печерского.
- 22.08 - апостола Матфия.
- 23.08 - свмчч.Лаврентия, архидиакона, Сикста II, папы Римского, Феликиссима и Агапита, диаконов, мч. Романа, Римских.
- 24.08 - мч. архидиакона Евпла, прмчч. Феодора и Василия Киево-Печерских, прп. Феодора, кн. Острожского, Киево-Печерского.
- 25.08 - мчч. Фотия, Аникиты и многих с ними, сщмч. Александра, епископа Команского.
- 26.08 - прп. Максима Исповедника.
- 27.08 - прор. Михея (из 12-ти пророков), перенесение мощей прп. Феодосия, игумена Киево-Печерского, окончание Успенского поста.
- 28.08 - Успение Пресвятой Богородицы, иконы Успение Божией Матери Киево-Печерской.
- 29.08 - Перенесение из Эдесы в Константинополь нерукотворного образа Иисуса Христа (Ореховый Спас), мч. Диомида врача.
- 30.08 - прп. Алипия, иконописца Печерского.
- 31.08 - мчч. Флора и Лавра, икон Божией Матери "Всецарица".
По старому календарю Успенский пост также начинается за 14 дней до Успения, но это будет 14 августа. Закончится пост 27 августа.