Разработчики заботятся о здоровье сотрудников студии.

Релиз мистического экшена Ghostwire: Tokyo, от создателя Resident Evil, Синдзи Миками, перенесли на 2022 год. Изначально игру планировали выпустить осенью 2021-го.

Об этом студия Tango Gameworks сообщила в Твиттере.

Разработчики написали, что хотели бы выпустить игру как можно скорее. Однако они заботятся о здоровье сотрудников студии и должны передвинуть релизное окно на более поздний срок. Напоследок авторы написали, что поделятся новостями о Ghostwire: Tokyo в ближайшие месяцы.

Трейлер Ghostwire: Tokyo

Подробней про Ghostwire: Tokyo

Ghostwire: Tokyo – это экшен от первого лица, действия которого разворачиваются в Токио. После разрушительного оккультного ритуала почти все люди умирают и город оказывается захвачен паранормальными силами.

Игрок, вооруженный мощным оружием и особыми способностями, будет очищать город от тьмы, сражаясь со злобными призраками.

Каждый призрак будет обладать уникальными навыками и иметь слабые стороны.

Помимо призраков, игроку будут угрожать и другие выжившие люди из таинственной организации.

Ghostwire: Tokyo выйдет на ПК и PlayStation 5.

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Автор: Сергей Коршунов