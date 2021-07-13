Ghostwire: Tokyo выйдет на ПК и PS5 / фото Tango Gameworks
Релиз мистического экшена Ghostwire: Tokyo, от создателя Resident Evil, Синдзи Миками, перенесли на 2022 год. Изначально игру планировали выпустить осенью 2021-го.
Об этом студия Tango Gameworks сообщила в Твиттере.
Сообщение о переносе релиза / фото twitter.com/playGhostwire
Разработчики написали, что хотели бы выпустить игру как можно скорее. Однако они заботятся о здоровье сотрудников студии и должны передвинуть релизное окно на более поздний срок. Напоследок авторы написали, что поделятся новостями о Ghostwire: Tokyo в ближайшие месяцы.
Трейлер Ghostwire: Tokyo
Подробней про Ghostwire: Tokyo
- Ghostwire: Tokyo – это экшен от первого лица, действия которого разворачиваются в Токио. После разрушительного оккультного ритуала почти все люди умирают и город оказывается захвачен паранормальными силами.
Кадр из игры / фото Tango Gameworks
- Игрок, вооруженный мощным оружием и особыми способностями, будет очищать город от тьмы, сражаясь со злобными призраками.
- Каждый призрак будет обладать уникальными навыками и иметь слабые стороны.
- Помимо призраков, игроку будут угрожать и другие выжившие люди из таинственной организации.
- Ghostwire: Tokyo выйдет на ПК и PlayStation 5.