Ghostwire: Tokyo выйдет на ПК и PS5 / фото Tango Gameworks

Релиз мистического экшена Ghostwire: Tokyo, от создателя Resident Evil, Синдзи Миками, перенесли на 2022 год. Изначально игру планировали выпустить осенью 2021-го.

Об этом студия Tango Gameworks сообщила в Твиттере.

Сообщение о переносе релиза / фото twitter.com/playGhostwire

Разработчики написали, что хотели бы выпустить игру как можно скорее. Однако они заботятся о здоровье сотрудников студии и должны передвинуть релизное окно на более поздний срок. Напоследок авторы написали, что поделятся новостями о Ghostwire: Tokyo в ближайшие месяцы.

Трейлер Ghostwire: Tokyo

Подробней про Ghostwire: Tokyo

  • Ghostwire: Tokyo – это экшен от первого лица, действия которого разворачиваются в Токио. После разрушительного оккультного ритуала почти все люди умирают и город оказывается захвачен паранормальными силами.
Кадр из игры / фото Tango Gameworks
  • Игрок, вооруженный мощным оружием и особыми способностями, будет очищать город от тьмы, сражаясь со злобными призраками.
  • Каждый призрак будет обладать уникальными навыками и иметь слабые стороны.
  • Помимо призраков, игроку будут угрожать и другие выжившие люди из таинственной организации.
  • Ghostwire: Tokyo выйдет на ПК и PlayStation 5.

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Автор: Сергей Коршунов