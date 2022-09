Он вдохновлялся "миссией" другого известного члена сообщества.

Фанатам Elden Ring хорошо знаком игрок под псевдонимом Let Me Solo Her. Этот "безумец" в одних трусах и с горшком на голове приходил в миры пользователей и помогал убивать Малению, Клинок Микеллы — самого сложного босса в экшен-RPG. Он стал настоящей легендой и примером для подражания. Благодаря Let Me Solo Her в сообществе Elden Ring появился новый "герой", который помог множеству пользователей убить финальных главгадов.

О своем достижении посетитель форума Reddit под псевдонимом supersaiyanvidel сообщил в отдельном посте. "Герой" рассказал, что другие пользователи призывали его на помощь в боях с Радагоном из Золотого порядка и Зверем Элдена более трех тысяч раз.

Не всегда у игрока получалось достичь победы. Однако более чем тысячу пользователей supersaiyanvidel все же смог выручить. Теперь он хочет удвоить эту статистику. "Герой" также показал видео одного из своих боев против Зверя Элдена. В ролике заметно, что игрок тоже носит только набедренную повязку и горшок на голове, как и Let Me Solo Her.

Elden Ring — основные подробности

Это ролевой экшен от японской студии FromSoftware, создателей Dark Souls, Bloodborne и Sekiro: Shadows Die Twice.

События игры разворачиваются в мире под названием Междуземье. Главный герой, Потускневший, должен собрать осколки Кольца Элдена, чтобы стать единым правителем. Для этого необходимо победить шестерых полубогов.

Геймплей проекта включает сложные сражения, прокачку и создание собственной сборки персонажа, поиск секретов, крафт и поездки на лошади.

Elden Ring вышла 25 февраля 2022 года на ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X и Series S. На Metacritic она получила в среднем 95 баллов от критиков и вошла в сто самых высокооцененных игр всех времен.

