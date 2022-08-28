Оказывается, противники ведут себя на грани читерства.

В экшен-RPG FromSoftware враги обладают одной раздражающей особенностью: они очень резво реагируют на определенные действия пользователей. Например, как только игрок хочет полечиться или применить заклинание, они тут же переходят в атаку. Elden Ring в этом плане превосходит своих предшественников, и в этом уже успели убедиться миллионы фанатов. Почему враги в проекте так себя ведут, решила выяснить автор YouTube-канала Zullie the Witch. Блогерша провела исследование и поделилась своими наблюдениями.

Отдельные пользователи называли врагов в Elden Ring читерами. По мнению части сообщества, противники обладают "чтением ввода". То есть реагируют на действие игрока, как только он нажмет определенную клавишу, например, для применения фляги. Однако Zullie the Witch опровергла эту теорию, правда, фанатов Elden Ring она все равно не порадовала.

Согласно исследованию блогерши, противники в экшен-RPG FromSoftware реагируют на включение соответствующей анимации. Как только персонаж начинает доставать флягу или колдовать заклинание, враги получают команду агрессивно атаковать. Это не "чтение ввода", но похожая система. Разница лишь в одном — реакции на последовательность действий. Например, если уклониться, а затем полечиться, то противник будет немного дольше считывать входящую информацию и не сразу бросится в атаку.

Elden Ring — основные подробности

Это ролевой экшен от японской студии FromSoftware, создателей Dark Souls, Bloodborne и Sekiro: Shadows Die Twice.

События игры разворачиваются в мире под названием Междуземье. Главный герой, Потускневший, должен собрать осколки Кольца Элдена, чтобы стать единым правителем. Для этого необходимо победить шестерых полубогов.

Геймплей проекта включает сложные сражения, прокачку и создание собственной сборки персонажа, поиск секретов, крафт и поездки на лошади.

Elden Ring вышла 25 февраля 2022 года на ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X и Series S. На Metacritic она получила в среднем 95 баллов от критиков и вошла в сто самых высокооцененных игр всех времен.

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