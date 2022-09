Шоу получилось насыщенным на анонсы.

Ночью Sony провела State of Play — свою традиционную онлайн-трансляцию с демонстрацией новинок, которые выйдут на PlayStation. На этот раз зрителей порадовали дебютным показом Tekken 8 и зрелищным трейлером God of War Ragnarök.

Однако этим презентация не ограничилась. Пользователям представили еще несколько анонсов и трейлеры ожидаемых новинок. О самых интересных играх с мероприятия мы решили кратко рассказать в этом материале.

Star Wars: Tales from the Galaxy's Edge — Enhanced Edition

Это переиздание игры 2020 года для PlayStation VR2. Разработчики пообещали реализовать поддержку всех особенностей гарнитуры: функции отслеживания взгляда и контроллеров, трехмерное звучание и более приятное управление.

Demeo

Еще один порт для PS VR2. Настольная фэнтезийная стратегия предложит выбрать одного из персонажей, создать колоду карт с умениями и бонусами, объединиться с другими пользователями и отправиться исследовать мир Гилмерры.

Like a Dragon: Ishin!

Устали от переизданий? Тогда ловите еще одно. Благо это хоть более интригующее. Like a Dragon: Ishin! представляет собой ремейк Ryu ga Gotoku: Ishin!, ответвления от серии боевиков Yakuza. В нем пользователи увидят знакомых персонажей, но в другом антураже.

Игроки отправятся в Токио 1860-х годов, а главным героем станет самурай низшего звена Сакамото Рема, который обладает внешностью Казумы Кирью. Проект отметится динамичными сражениями с возможность применять один из четырех боевых стилей и современной графикой благодаря Unreal Engine 4.

Like a Dragon: Ishin! выйдет в феврале 2023 года на ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X и Series S.

Hogwarts Legacy

Показали трейлер эксклюзивного квеста в экшен-RPG по "Гарри Поттеру" для пользователей PlayStation. В рамках задания пользователю предстоит отправиться в Хогсмид и разобраться с призраками, которые завелись в магазине мадам Мейсон.

Pacific Drive

Свежий эксклюзив PlayStation 5 — симулятор выживания с элементами хоррора от Ironwood Studios. В проекте пользователи будут изучать Олимпийскую зону отчуждения — территорию на северо-западе США. Пользователи будут ездить на автомобиле, искать полезные предметы, сталкиваться с бурями, аномалиями и военными.

Машина станет главным убежищем игрока, ведь за рулем проще избежать любой опасности. Транспорт можно модернизировать и ремонтировать в своем гараже. А основная цель в Pacific Drive — добраться до центра зоны и разгадать тайну ее возникновения.

Synduality

Антиутопический боевик с элементами выживания. Пользователи в костюме меха будут исследовать постапокалиптический мир Амасии. Напарником в этом путешествии станет ИИ Магус. Геймплей включает сражения, сбор ресурсов, поиски мест, где можно переждать дождь, и прочее. Основная цель сводится к сбору редких кристаллов. Разработчики также пообещали реализовать кооператив, соревновательный мультиплеер и уникальные взаимодействия с Магусом.

Stellar Blade (Project EVE)

Показали сюжетный трейлер экшена, который сменил название. История в игре посвящена спасению земли от непреодолимого врага. Трейлер раскрывает завязку, демонстрирует персонажей, в том числе главную героиню Ив, и включает кадры со сражениями.

Stellar Blade выйдет на ПК и PS5 в качестве консольного эксклюзива в 2023 году.

Rise of the Ronin

А вот и экшен, который явно вдохновлен Ghost of Tsushima. За создание игры отвечает Team Ninja, известная по серии Nioh. В Rise of the Ronin пользователи отправятся в Японию 1863 года — времена заката эпохи Эдо. Они смогут исследовать открытый мир, участвовать в сражениях с использованием холодного и огнестрельного оружия, выполнять задания и смотреть на последствия своих решений.

Главный герой игры — ронин, то есть воин без покровительства какого-либо сюзерена. От Ghost of Tsushima проект отличается более поздним историческим периодом и вкраплениями фэнтези, например, в боях протагонист выполняет разные акробатические трюки.

Вас также могут заинтересовать новости: