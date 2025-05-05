Розыгрыш пройдет в Сиднее на вечеринке по случаю релиза игры.

Bethesda решила подогреть интерес к DOOM: The Dark Ages железом, буквально. В одном из аккаунтов компании показали кастомный Harley-Davidson Sportster S, стилизованный под демонический антураж шутера. Вдохновлялись, судя по всему, игровыми драконами.

На корпус нанесли логотип и фирменные надписи, а комплект дополнили шлемом и курткой в стиле DOOM.

Выиграть этот байк смогут те, кто придёт на ивент в честь релиза игры в Сиднее, 16 мая.

Видео дня

Релиз DOOM: The Dark Ages запланирован на 15 мая. Игра будет доступна на ПК, Playstation 5 и Xbox Series. Кроме того, проект с первого дня будет в Game Pass.

Ранее разработчики DOOM: The Dark Ages рассказали, сколько времени уйдёт на прохождение. Новый DOOM станет самой долгой и масштабной игрой серии.

Кроме того, недавно появились превью DOOM: The Dark Ages от журналистов. Как отмечают критики, Игра удачно поддерживает баланс между стремительностью Eternal и более размеренной DOOM 2016.

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