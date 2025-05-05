Bethesda представила кастомный "Харлей" в стиле DOOM / Фото - Bethesda

Bethesda решила подогреть интерес к DOOM: The Dark Ages железом, буквально. В одном из аккаунтов компании показали кастомный Harley-Davidson Sportster S, стилизованный под демонический антураж шутера. Вдохновлялись, судя по всему, игровыми драконами.

На корпус нанесли логотип и фирменные надписи, а комплект дополнили шлемом и курткой в стиле DOOM.

Выиграть этот байк смогут те, кто придёт на ивент в честь релиза игры в Сиднее, 16 мая.

Видео дня

Релиз DOOM: The Dark Ages запланирован на 15 мая. Игра будет доступна на ПК, Playstation 5 и Xbox Series. Кроме того, проект с первого дня будет в Game Pass.

Фото Harley Davidson 05 мая 2025
Фото Harley Davidson 05 мая 2025
Фото Harley Davidson 05 мая 2025
Фото Harley Davidson 05 мая 2025
Фото Harley Davidson 05 мая 2025
Фото Harley Davidson 05 мая 2025
Фото Harley Davidson 05 мая 2025
Фото Harley Davidson 05 мая 2025
Фото Harley Davidson 05 мая 2025

Ранее разработчики DOOM: The Dark Ages рассказали, сколько времени уйдёт на прохождение. Новый DOOM станет самой долгой и масштабной игрой серии.

Кроме того, недавно появились превью DOOM: The Dark Ages от журналистов. Как отмечают критики, Игра удачно поддерживает баланс между стремительностью Eternal и более размеренной DOOM 2016.

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