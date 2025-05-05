На данный момент у создателя The Hundred Line: Last Defense Academy Казутака Кодзаки нет денег даже на перевод игры на другие языки.

Многие игры создаются ради прибыли. Некоторые - ради карьеры. А вот The Hundred Line: Last Defense Academy - чистой воды объект одержимости.

Проект студии Too Kyo Games, основанной создателями Danganronpa и Zero Escape, оказался настолько масштабным, что теперь его авторы балансируют на грани финансовой гибели.

Несмотря на тёплый приём, игру хвалят, она продаётся неплохо (особенно по меркам визуальных новелл), но это не спасает положение. Как говорит Казутака Кодзака, глава студии и сценарист Danganronpa: "Мы всё ещё на грани банкротства".

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Причина: неудачная ставка на всё и сразу. Разработка длилась пять лет, включая полный перезапуск. Сценарий раздулся до чудовищных масштабов, ветвлений столько, что некоторые игроки видели уже по три финала, а до настоящей концовки, возможно, ещё десятки часов.

И это только верхушка айсберга: в The Hundred Line более 100 концовок, которые различаются как мелкими деталями, так и ключевыми развилками, полностью меняющих структуру повествования. По ощущениям - 80% текста, 20% пошаговых боёв.

Пролог на 30 часов сам по себе выглядит как полноценная история, но это только разгон. Потом игра разваливается на фрактальные сюжетные петли, где одно решение может завести в совершенно новый жанр или хронологию. Всё это в оформлении, которое, по мнению фанатов, могло быть сделано только в состоянии глубокого творческого транса.

В интервью Automaton Кодзака признаёт: "Я хотел поставить всё - свои навыки, деньги - на одну битву. Если получится хорошая игра, значит, я выиграл".

Получилось ли? Возможно, да, но долг при этом остался. Сейчас The Hundred Line доступна только на английском, японском и китайском. Про переводы на другие языки и консольные порты речи пока не идёт: "Если закрою долги и обеспечу студии выживание, очень захочу этим заняться".

Учитывая, что на полное прохождение может уйти 130+ часов, и при этом в игре почти нет озвучки, перевод The Hundred Line - это отдельный титанический проект. А пока остаётся только надеяться, что культовая репутация и сарафанное радио помогут Too Kyo Games пережить кризис.

Ранее глава Sandfall Interactive Гийом Броше рассказал, почему большая компания никогда бы не сделала такую игру, как Clair Obscur: Expedition 33. И это если бы такой игре вообще дали зелёный свет, добавляет Гийом Броше.

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