При этом копирование приёмов японцев европейскими разработчиками - не гарантия успеха, говорит Шухей Йошида.

Японская игровая индустрия сейчас на подъёме, и бывший глава Playstation Шухей Йошида считает, что вся суть в простом, но важном решении: перестать подстраиваться под запад, и просто делать игры "по-японски".

По его словам, японские хиты работают не потому, что пытаются угодить всем, а потому что делают то, что могут сделать только в Японии, только местные разработчики с их менталитетом, культурой и мировосприятием. И это стало рецептом возвращения интереса к японским играм. Вместо того чтобы копировать чужое, индустрия наконец-то снова выбрала своё.

Like a Dragon - яркий пример такой стратегии. В интервью Playstation Inside Йошида говорит: индустрия в Японии выжила только потому, что вернулась к играм, которые можно создать только здесь:

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"Рецепт вновь обретенного успеха японских видеоигр заключается в том, что они смогли вернуться к разработке игр, которые могут быть сделаны только в Японии, японскими людьми".

Это контрастирует с эпохой Playstation 3, когда японские студии массово метались за западными трендами и в итоге чуть не угробили всё. Перелом случился в 2017 году с NieR: Automata, которая выстрелила именно за счёт глубоко японского подхода к нарративу и эстетике. С тех пор разработчики начали чаще и смелее опираться на национальный контекст.

Забавно, что даже западные студии иногда берутся за это. Например, Ghost of Tsushima с его почти фетишистским вниманием к японской культуре. Но даже такие примеры, по словам Йошида, не обманут систему: "Студии не добьются успеха, просто копируя чужие формулы. Важно продвигать собственную культуру, иначе всё теряет смысл".

Ранее продюсер Silent Hill Мотои Окамото рассказал, что они сделали новый Silent Hill f на 100% японским. На последние части слишком влияла западная культура, считает разработчик.

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