Впервые эту фичу запустили весной 2012 года.

Лувр прощается с Nintendo 3DS: в сентябре 2025 года музей завершит использование портативных консолей как аудиогидов, что значит конец довольно необычного, но долгоживущего союза между искусством и играми.

Сервис запустился ещё весной 2012 года: за 6 евро посетителям выдавали Nintendo 3DS с предустановленным приложением, которое не только подсказывало, в каком зале музея они находятся, но и сопровождало их более чем 30 часами аудиокомментариев, изображениями и даже 3D-моделями произведений искусства.

Всё это работало благодаря встроенной навигации и интерфейсу, разработанному при участии Сигэру Миямото, отца Mario и Zelda.

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Проект был настолько знаковым для Nintendo, что в 2013 году они даже выпустили отдельную версию приложения в eShop, позволившую "пройтись по Лувру" прямо из дома.

Вышел отдельный выпуск Nintendo Direct, посвящённый Лувру, и даже эпизод Iwata Asks, в котором обсуждалось, как Миямото предлагал добавить анимации: например, дать Венере Милосской руки, а статуе солдата - вытащить меч. Лувр, конечно, вежливо отказался от таких инноваций.

Чем именно заменят 3DS, пока не ясно. Возможно, на смену придут Switch Lite или вовсе сторонние устройства. О планах ни Nintendo, ни Лувр пока не распространяются.

Ранее мы рассказывали, что Nintendo подала в суд на компанию, которая показала, как выглядит Switch 2 до анонса консоли. Якобы Genki могла воссоздать такой точный макет только в случае доступа к конфиденциальной информации.

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