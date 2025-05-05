Новая дата релиза - неизвестна.

Новая игра от создателя BioShock Кена Левина Judas не вышла в срок. Изначально релиз планировался до конца апреля, но теперь у игры нет даже примерного окна запуска.

Глава Take-Two Штраус Зельник прямо заявлял, что релиз Judas планируется в течение фискального года, то есть до конца марта. В начале 2024 года игру даже показали журналистам: пять часов геймплея, закрытая сессия, первые впечатления и интервью с самим Левино.

Но апрель пришёл и ушёл, а Judas так и не появилась. Take-Two промолчала, и об игре не вспоминали ни на отчётах, ни в анонсах, следовательно, релиз был отложен молча, без официального переноса.

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Проект и так уже перерос в долгострой. Первые наработки появились ещё в 2014 году, а сама студия Ghost Story Games была основана в 2017-м. За это время многое поменялось, но основная задумка осталась: продолжитель BioShock с фокусом на сюжет, стрельбу и атмосферу, только теперь с упором на свободу выбора и фракции.

Ранее мы рассказывали, что в сети появились геймплейные ролики новой игры от бывшего разработчика GTA. Релиз MindsEye запланирован на 10 июня, но некоторые блогеры уже получили доступ к игре.

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