В ролике присутствует множество новых кадров.

Близится релиз God of War Ragnarök, поэтому Sony и Santa Monica Studio все активнее подогревают интерес к игре. В рамках недавнего шоу State of Play разработчики опубликовали свежий сюжетный трейлер грядущего экшена. Ролик получился очень зрелищным и включает множество ярких кадров.

Сначала на видео показывается, что у Атрея появилась некая божественная сила. Затем демонстрируется сцена с освобождением Тюра из заключения. Узник говорит, что знает Кратоса и называет главного героя "убийцей богов". Он также спрашивает: "Это война богов, которую ты искал?"

В течение следующей минуты показывается спор между Кратосом и Атреем, эпизод с Фрейей и зрелищная нарезка со сражениями. Протагонисты столкнулись с валькириями, сгустком лавы, а также огромным зверем, похожим на носорога. Кратос в боях с противниками выполнял разные приемы с применением Левиафана, Клинков Хаоса и щитов.

Что касается самых запоминающихся сцен из трейлера, то это выстрел Атрея из лука в Луну и бой главного героя против Тора. В первом случае рядом находился Фенрир, который, похоже, будет союзником протагонистов. А во втором громовержец остановил бросок Левиафана Мьельниром.

God of War Ragnarök — основные подробности

Это продолжение God of War 2018 года — мягкого перезапуска серии в антураже скандинавской мифологии.

По сюжету сиквела главный герой Кратос и его повзрослевший сын Атрей должны предотвратить Рагнарёк — гибель богов и всего сущего.

Центральными врагами в God of War Ragnarök будут Фрейя и Тор, а Тюр, судя по всему, станет союзником протагониста.

В продолжении серии появятся новые противники, умения и локации, например, мир Свартальфахейм.

God of War Ragnarök выйдет 9 ноября 2022 года на PS5 и PS4.

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