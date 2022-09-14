Близится релиз God of War Ragnarök, поэтому Sony и Santa Monica Studio все активнее подогревают интерес к игре. В рамках недавнего шоу State of Play разработчики опубликовали свежий сюжетный трейлер грядущего экшена. Ролик получился очень зрелищным и включает множество ярких кадров.
Сначала на видео показывается, что у Атрея появилась некая божественная сила. Затем демонстрируется сцена с освобождением Тюра из заключения. Узник говорит, что знает Кратоса и называет главного героя "убийцей богов". Он также спрашивает: "Это война богов, которую ты искал?"
В течение следующей минуты показывается спор между Кратосом и Атреем, эпизод с Фрейей и зрелищная нарезка со сражениями. Протагонисты столкнулись с валькириями, сгустком лавы, а также огромным зверем, похожим на носорога. Кратос в боях с противниками выполнял разные приемы с применением Левиафана, Клинков Хаоса и щитов.
Что касается самых запоминающихся сцен из трейлера, то это выстрел Атрея из лука в Луну и бой главного героя против Тора. В первом случае рядом находился Фенрир, который, похоже, будет союзником протагонистов. А во втором громовержец остановил бросок Левиафана Мьельниром.
God of War Ragnarök — основные подробности
- Это продолжение God of War 2018 года — мягкого перезапуска серии в антураже скандинавской мифологии.
- По сюжету сиквела главный герой Кратос и его повзрослевший сын Атрей должны предотвратить Рагнарёк — гибель богов и всего сущего.
- Центральными врагами в God of War Ragnarök будут Фрейя и Тор, а Тюр, судя по всему, станет союзником протагониста.
- В продолжении серии появятся новые противники, умения и локации, например, мир Свартальфахейм.
- God of War Ragnarök выйдет 9 ноября 2022 года на PS5 и PS4.