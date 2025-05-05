И Devolver Digital не волнует, когда это произойдёт.

Пока крупные издательства расчистили календарь, опасаясь наступления GTA 6, Devolver Digital решила пойти в лоб. Компания официально объявила, что выпустит свою игру в тот же день - 26 мая 2026 года: "От нас не убежишь".

Что это будет за игра - неясно. В числе возможных кандидатов фигурируют Enter the Gungeon 2 или Hotline Miami 3. Но и без того ясно: Devolver рассчитывает не на конкуренцию, а на эффект контраста. как это уже случилось с Animal Crossing и Doom Eternal, вышедшими в один день в 2020 году и неожиданно усилившими друг друга за счёт разности настроений игр и последовавшими за этим мемами.

Devolver известна склонностью к провокациям и умению превращать издательскую стратегию в перформанс. Их ставка, скорее всего, не на охват аудитории GTA, а на то, чтобы привлечь внимание именно за счёт соседства с крупнейшим релизом десятилетия.

Видео дня

Недавно Devolver анонсировала новую игру Беннета Фодди, создателя "мужика в котле". Проект Baby Steps станет настоящим симулятором ходьбы, где игроку нужно будет контролировать каждый шаг главного героя.

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