"Вы должны выбрать 11 кардиналов, которые, по вашему мнению, являются самыми Папскими"

Пока кардиналы готовятся к Конклаву и выбору нового Папы, в интернете уже вовсю идёт собственная гонка за понтификат в Fantapapa, браузерной игре в жанре "католического фэнтези-футбола", где каждый может примерить роль святого букмекера.

Суть проста: игроки собирают команду из 11 кардиналов, которых они считают наиболее вероятными кандидатами на престол Святого Петра. Самый перспективный становится капитаном, а аутсайдер - вратарём. Уже 75 тысяч участников сделали свои ставки, основываясь не на святости, а на реальных данных: возрасте, национальности, церковном влиянии и шансах на поддержку внутри Ватикана.

Как объясняют создатели проекта Пьетро Паче и Мауро Ванетти, идея родилась на стыке политики, религии и лёгкой иронии: "Да, мы шутим, но делаем это по-настоящему - с аналитикой и вниманием к тому, как всё устроено".

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Забавно, но Fantapapa отсылает к старым временам, когда Папу действительно выбирали при участии простых римлян, а не только закрытый круг кардиналов.

Ранее мы рассказывали, что продажи Kingdom Come: Deliverance 2 уже превысили отметку в 3 миллиона копий. С момента релиза прошло ровно 3 месяца.

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