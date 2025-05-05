С этим модом можно оставлять послания для других игроков, прямо как в играх FromSoftware.

Команда моддеров Skyrim Together, известная своей работой по добавлению мультиплеера в Skyrim, взялась за новый эксперимент, теперь с Oblivion Remastered. Их свежий мод под названием Ghosts of Tamriel добавляет в одиночную RPG мультиплеерный "социальный" элемент в духе Dark Souls.

Суть проста: игроки могут оставлять друг другу сообщения в виде парящих камней, которые появляются в мире Oblivion. Эти метки можно использовать как для помощи, так и для весёлого троллинга, например, указать на "секретный лут" у обрыва. Механика работает онлайн, требует подключения к интернету и напрямую отсылает к культовой системе сообщений из Souls-серии.

На странице мода на NexusMods сказано, что с помощью этой системы можно передавать советы и выражать уважение к павшим искателям приключений, своего рода мультиплеерная атмосфера без прямого взаимодействия.

Видео дня

В Discord разработчики поделились, что проект родился из страсти к мультиплеерным модам, и не исключают, что в будущем нас ждёт полноценный Oblivion Remastered Together.

Правда, с технической стороны пока не всё гладко: официально ремастер от Bethesda не поддерживает моддинг, хотя по словам сообщества, под капотом это всё тот же Oblivion 2006 года. Так что шанс на будущее модификации всё ещё есть.

Ранее мы рассказывали, что разработчики фанатского ремейка Oblivion - Skyblivion - не унывают и продолжают работу над проектом, несмотря на официальное переиздание.

Вас также могут заинтересовать новости: