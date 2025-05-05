Названы 10 лучших игр в Xbox Game Pass в мае 2025 года

Успеваем играть, пока подписка не подорожала.

В Xbox Game Pass давно уже не просто пару инди-игр на сдачу. Это полноценная подписка, которая из месяца в месяц становится всё жирнее. RPG, шутеры, платформеры, может даже что-то инновационное А ещё иногда тут появляются эксклюзивы, которые лучше, чем те, что продаются за 70 долларов.

Мы перебрали весь каталог Xbox Game Pass и вытащили десяток самых стоящих игр на май 2025 года. Как новые игры, так и проверенную классику.

Avowed

Дата выхода: 12 ноября 2024 Оценка: 8.7/10

Видео дня

Obsidian снова в деле. Avowed не пытается быть новым Skyrim, хотя сравнения будут, тут тоже от первого лица, с заклинаниями в одной руке и топором в другой. Но вместо бескрайнего открытого мира - плотное нарративное приключение в мире Pillars of Eternity.

Боёвка быстрая, магия кастуется приятно, выборы в диалогах вроде как влияют на прохождение. Нет миллиона маркеров на карте, но есть ощущение, что каждая локация имеет смысл. Для любителей RPG, которые устали от гигантских песочниц - must play.

The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered

Дата выхода: 22 апреля 2025 Оценка: 8.3/10

Это та же старая добрая Oblivion, только теперь с подтянутыми лицами и люменами с нанитами. Bethesda с Virtuos не стали чинить то, что работало, но визуал обновили, боёвку чуть освежили, и в целом это лучший способ снова потеряться в Сиродиле.

Grand Theft Auto 5

Дата выхода: 17 сентября 2013 Оценка: 9/10

Сколько раз GTA 5 уходила и возвращалась в Game Pass? Даже спустя 10+ лет - это одна из самых живых городских песочниц. Троица персонажей, ограбления, миссии, тонны отвлечений, всё это всё еще работает.

Blue Prince

Дата выхода: 10 апреля 2025 Оценка: 9.8/10

Описать Blue Prince словами - всё равно что объяснить какой-нибудь Outer Wilds без спойлеров. Это головоломка, где ты исследуешь постоянно меняющееся поместье, выбирая комнаты, которые постоянно тасуются, как карточная колода.

Каждый день - новая структура, новые загадки, новая информация. Это не хоррор и не симулятор ходьбы, это чистой воды медитативный пазл с необычным подходом к исследованию. Игра, которая не объясняет, а заставляет догадаться.

Clair Obscur: Expedition 33

Дата выхода: 24 апреля 2025 года Оценка: 10/10

Французская RPG с пошаговыми боями и элементами в реальном времени, действие которой происходит в мире, вдохновлённом Прекрасной эпохи Европы.

Игроки берут на себя роль участников Экспедиции 33, стремящихся остановить Художницу, ежегодно стирающую из жизни людей определённого возраста. Игра получила высокие оценки критиков и поставила рекорд по пользовательскому рейтингу на Metacritic.

Enter the Gungeon

Дата выхода: 5 апреля 2016 Оценка: 8/10

Рогалик и bullet hell. Каждое прохождение - новое испытание, новое оружие, новые боссы. Главная фишка - как бы ты ни умирал, хочется начать заново. Особенно если есть второй игрок рядом: локальный кооп - сильнейшая сторона игры. Если в одиночку весело, то вдвоём - настоящее испытание на координацию и нервы.

Atomfall

Дата выхода: 27 марта 2025 Оценка: 7.0/10

Британский Fallout, занятно. Atomfall - это медленное, тягучее приключение в постядерной Англии с упором на стелс, исследование и выживание. Если хочется атмосферного мира, где опасность в кустах, а не на карте - надо брать

33 Immortals

Ранний доступ Оценка: 8.5/10

Игра на 33 игрока. Да, именно столько. ММО-роуглайт, где все одновременно сражаются с боссами. Выглядит как помесь Hades и Diablo, ощущается как массовый рейд в формате все бегают и умирают вместе.

Пока в раннем доступе, но уже сейчас ясно: потенциал огромный. Особенно если ты устал от PvP и хочешь просто месить врагов толпой.

Balatro

Дата выхода: 20 февраля 2024 Оценка: 9.5/10

На первый взгляд - карточная игра с покером. Но на деле - рогалик с совершенно больной системой комбо и сборки колоды. Каждое прохождение - новый вызов, каждое улучшение - новый способ сломать систему.

Сложно остановиться, всегда хочется ещё одну попытку. Один из лучших инди-релизов последних лет. Для тех, кто любит думать и рисковать.

Monster Train

Дата выхода: 21 мая 2020 Оценка: 8.5/10

Если тебе понравился Slay the Spire - ты дома. Но Monster Train добавляет изюминку: три уровня боя, поезда ада и куча фракций с разными механиками.

Каждое прохождение - эксперимент. Местами сложнее, чем кажется, но затягивает быстро и надолго.

Ранее мы рассказывали, что Xbox собирается повысить цену ещё и на Game Pass. Журналист Shinobi602 очень саркастично отреагировал на сообщение пользователя о цене подписки.

Вас также могут заинтересовать новости: